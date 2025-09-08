Định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%

Nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế

Công điện nêu rõ: Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,3-8,5% và hai con số trong giai đoạn tiếp theo gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả

1. Về chính sách tài khóa

1.1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả, trong đó:

a) Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của đất nước, thu nhập của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (có lộ trình thực hiện dứt điểm trong năm 2025), chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát hướng dẫn để kiên quyết cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.

b) Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế…

c) Tham mưu hiệu quả cho các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công tại các Bộ, cơ quan, địa phương. Đánh giá kỹ nguyên nhân tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 năm 2025 có dấu hiệu chững lại, đề xuất giải pháp đột phá, cụ thể để tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm (nhất là đối với các Bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch vốn lớn).

d) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị về hoạt động của Ban Chỉ đạo 751 và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.

đ) Có giải pháp, chính sách đột phá, hiệu quả để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, dẫn dắt chuỗi giá trị; giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Có giải pháp thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

e) Tận dụng dư địa về nợ công, bội chi ngân sách để huy động thêm nguồn lực (trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ) cho đầu tư các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các dự án có sức lan tỏa lớn. Hoàn thiện Đề án khung pháp lý huy động các nguồn lực tài chính nhằm thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của đất nước, báo cáo cấp có thẩm quyền trong năm 2025.

g) Thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế góp phần hỗ trợ chính sách tiền tệ. Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí theo quy định để đáp ứng việc nâng hạng thị trưởng chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

h) Tập trung hoàn thành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Có cơ chế, chính sách hiệu quả để thu hút các định chế tài chính lớn, chất lượng, các quỹ đầu tư quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các Bộ, cơ quan được giao xây dựng các Nghị định để vận hành trung tâm tài chính quốc tế phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2025.

i) Hoàn thiện ngay dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong ngày 08 tháng 9 năm 2025.

1.2. Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về tác động tiêu cực đối với kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

b) Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... Tập trung chỉ đạo, không để gián đoạn, chậm trễ giải ngân đầu tư công trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công; kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt. Phấn đấu đến hết quý III năm 2025, tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt khoảng 60% kế hoạch; cả năm đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025. Đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài nhà nước, tăng cường hợp tác công tư. Tập trung xử lý tháo gỡ hiệu quả các dự án tồn đọng vướng mắc theo thẩm quyền cho doanh nghiệp và người dân.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí; phê duyệt danh mục để triển khai các dự án được bố trí bổ sung vốn từ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2024 để thực hiện ngay trong năm 2025; tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

d) Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2025.

đ) Triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập, năng lượng, y tế, giáo dục.

1.3. Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2025 khoảng trên 10%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Các tập đoàn PVN, TKV, Binh đoàn 19, Vinachem… đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác khoáng sản bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả

2. Về chính sách tiền tệ:

2.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

b) Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…). Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao….

c) Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng (nhất là các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"…). Hoàn thiện chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng để kiểm soát rủi ro, nhất là kiểm soát dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ số… ngay trong Quý 4 năm 2025.

d) Xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2025. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

đ) Sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ, ngân hàng để điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, hiệu quả, cân bằng hợp lý với lãi suất; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

e) Theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

g) Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp.

h) Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng, nhanh chóng ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp và niềm tin thị trường.

2.2. Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo điều hành trên cơ sở nắm chắc diễn biến tình hình và số liệu thực tế

3. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo điều hành trên cơ sở nắm chắc diễn biến tình hình và số liệu thực tế, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, thực hiện chủ động, kịp thời các giải pháp về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, bảo đảm đồng bộ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3% -8,5% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong những năm tiếp theo; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

4. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

5. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo thực hiện Công điện này.

6. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.