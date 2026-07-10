Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đinh Tiến Dũng rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

| | Lifestyle

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục đưa ra thông báo mới.

Chiều 10/7, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức phát đi thông báo về việc Anh Tài Đinh Tiến Dũng dừng tham gia chương trình.

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, quyết định này xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của nam nghệ sĩ. Cụ thể, chương trình cho biết:

"Theo nguyện vọng cá nhân, Anh Tài Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026.

Ban Tổ chức tôn trọng quyết định này và xin kính thông báo tới quý khán giả.

Cảm ơn vì đã đến!

Trân trọng,

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026."

Thông báo không đề cập thêm nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình. Ban Tổ chức khẳng định tôn trọng quyết định của nam nghệ sĩ và gửi lời thông báo chính thức tới khán giả theo dõi chương trình.

Đinh Tiến Dũng đã trải qua công diễn Hội ngộ ở tập 1 show Chông Gai

Trên Facebook cá nhân của mình, Đinh Tiến Dũng cũng đồng thời có thông báo chủ động xin rút khỏi chương trình, không quên cảm ơn khán giả và ekip, mong muốn mọi người vẫn yêu quý, ủng hộ các anh trai và chương trình.

Đáng chú ý, đây là thông báo thứ hai được Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát đi trong cùng ngày. Ngay trước đó, chương trình đã thông báo tạm hoãn lịch phát sóng tập 3, thay vì lên sóng theo kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo hoãn phát sóng tập 3

Việc liên tiếp đưa ra hai thông báo trong ngày 10/7, bao gồm tạm hoãn tập 3 và xác nhận Đinh Tiến Dũng dừng tham gia, đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Ban Tổ chức hiện chưa chia sẻ thêm những thay đổi liên quan đến đội hình hay lộ trình ghi hình của chương trình sau quyết định này.

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm hoãn phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tạm hoãn phát sóng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Nổi bật

Hành khách có chuyến bay từ ngày 14/7 đến 16/7 chú ý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thông báo quan trọng

Hành khách có chuyến bay từ ngày 14/7 đến 16/7 chú ý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thông báo quan trọng Nổi bật

Hòa Minzy công khai đời tư trợ lý 30 tuổi quê Long An: "Tốt nhất để cô ta lấy chồng, sinh con"

Hòa Minzy công khai đời tư trợ lý 30 tuổi quê Long An: "Tốt nhất để cô ta lấy chồng, sinh con"

17:04 , 10/07/2026
Nam ca sĩ Việt lái Porsche đi giao thịt kho: Nổi tiếng sau 1 hit, loay hoay 8 năm chưa thể “thoát vòng”

Nam ca sĩ Việt lái Porsche đi giao thịt kho: Nổi tiếng sau 1 hit, loay hoay 8 năm chưa thể “thoát vòng”

16:27 , 10/07/2026
Erling Haaland khiến 12,5 triệu người đổ xô lên Google tìm kiếm tên anh, kết quả nhận được khiến tất cả ngỡ ngàng

Erling Haaland khiến 12,5 triệu người đổ xô lên Google tìm kiếm tên anh, kết quả nhận được khiến tất cả ngỡ ngàng

16:04 , 10/07/2026
Nam nghệ sĩ Việt lái Porsche đi giao thịt kho: Nổi tiếng sau 1 hit, loay hoay 8 năm chưa thể “thoát vòng”

Nam nghệ sĩ Việt lái Porsche đi giao thịt kho: Nổi tiếng sau 1 hit, loay hoay 8 năm chưa thể “thoát vòng”

15:50 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên