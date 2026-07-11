Nghiên cứu phát hiện: Số lượng của thứ này trong gia đình ảnh hưởng rất lớn đến khả năng học tập của con bạn, càng nhiều càng tốt!

Nhiều cha mẹ sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đồng cho các khóa học thêm hay trường chuyên, nhưng lại bỏ qua một yếu tố đơn giản nằm ngay trên bức tường phòng khách: Tủ sách. Nghiên cứu kéo dài hai thập kỷ trên 27 quốc gia đã chứng minh, số lượng sách trong nhà có khả năng dự báo học vấn và tương lai của con trẻ mạnh mẽ hơn cả bằng cấp của cha mẹ.

Tủ sách 500 cuốn và "phép màu" 3,2 năm học vấn

Trong tư duy của đa số phụ huynh, trình độ học vấn và thu nhập của cha mẹ là hai yếu tố cốt lõi quyết định con cái sẽ đi được bao xa trên con đường học vấn. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu kinh điển kéo dài 20 năm trên 73.000 đối tượng thuộc 27 quốc gia của Giáo sư M.D.R. Evans (Đại học Nevada, Mỹ) cùng các cộng sự đã đưa ra một kết luận kinh ngạc: Sự hiện diện của sách trong nhà có tác động độc lập và mạnh mẽ đến tương lai của trẻ.

Nghiên cứu chỉ ra sự gia tăng kỳ diệu về số năm học vấn của trẻ tỉ lệ thuận với số lượng sách có sẵn trong ngôi nhà. Cụ thể, so với mốc cơ sở là những đứa trẻ lớn lên trong không gian hoàn toàn không có sách, chỉ cần gia đình sở hữu từ 20 đến 50 cuốn sách, trẻ đã có khả năng học nhiều hơn trung bình 1,5 năm. Khi số lượng sách tăng lên mức 100 đến 200 cuốn, con số này đạt tới 2,4 năm. Tác động đạt mức tối ưu ở những gia đình sở hữu từ 500 cuốn sách trở lên, giúp trẻ theo học kéo dài thêm tới 3,2 năm so với bạn bè đồng lứa.

Ảnh minh họa

Lấy một ví dụ dễ hình dung: Sự chênh lệch 3,2 năm học vấn này tương đương với khoảng cách giữa một học sinh dừng lại ở bậc tốt nghiệp trung học phổ thông và một sinh viên cầm trên tay tấm bằng đại học.

"Hiệu ứng của việc sống trong một ngôi nhà ngập tràn sách đối với học vấn của con cái là tương đương, thậm chí vượt trội hơn so me việc cha mẹ có bằng Đại học hay chỉ tốt nghiệp tiểu học," Giáo sư Evans nhấn mạnh trong báo cáo công bố trên tạp chí khoa học Research in Social Stratification and Mobility.

Tại sao "Mật độ sách" lại tạo nên khác biệt?

Không phải đứa trẻ nào sống trong nhà có 500 cuốn sách cũng đều đọc hết sạch từng trang. Vậy điều gì đã thực sự tác động đến tư duy của chúng?

Các nhà nghiên cứu giải thích điều này bằng khái niệm "Văn hóa học tập thẩm thấu" (Scholastic Culture).

- Thói quen hình thành từ thị giác: Khi sách xuất hiện ở khắp nơi, trên kệ phòng khách, bàn làm việc, hay trên kệ đầu giường trong phòng ngủ, việc cầm một cuốn sách lên đọc trở thành một hành vi tự nhiên như việc thở hay uống nước. Trẻ coi tri thức là một phần tất yếu của đời sống thường nhật, chứ không phải một "nhiệm vụ" chỉ xảy ra ở trường học.

- Xóa bỏ rào cản xã hội: Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy tác động của tủ sách gia đình đối với trẻ em xuất thân từ các gia đình có mức thu nhập thấp hoặc cha mẹ có học vấn thấp còn mạnh mẽ hơn so với trẻ em thuộc tầng lớp thượng lưu. Tủ sách chính là "công cụ san bằng" cơ hội, giúp trẻ vượt lên trên hoàn cảnh kinh tế của gia đình.

- Mở rộng tư duy ngôn ngữ và sự tập trung: Việc sống chung với sách giúp trẻ phát triển vốn từ vựng thụ động, làm quen với cấu trúc tư duy logic và xây dựng khả năng tập trung sâu (deep focus), kỹ năng đang ngày càng trở nên đắt giá trong thời đại bị phân tán bởi mạng xã hội.

Cha mẹ nên bắt đầu từ đâu?

Một tủ sách 500 cuốn có thể khiến nhiều phụ huynh cảm thấy e ngại về cả chi phí lẫn diện tích không gian. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng: Sự chuyển biến mạnh mẽ nhất diễn ra ở những bước đầu tiên.

- Mốc 20 - 50 cuốn: Chỉ cần đưa 20 đến 50 cuốn sách vào nhà, cha mẹ đã giúp con có sự nhảy vọt rõ rệt về kỹ năng đọc hiểu và tư duy so với một ngôi nhà "trắng sách".

- Chất lượng hơn số lượng: Sách không nhất thiết phải là sách hàn lâm. Đó có thể là truyện tranh, sách khoa học thường thức, tiểu thuyết, hay sách hướng dẫn kỹ năng. Quan trọng là sự đa dạng và khả năng khơi gợi tính tò mò.

- Biến sách thành một phần của không gian sống: Đừng giấu sách trong tủ kính khóa kín. Hãy để sách trong tầm tay với của trẻ, trên những chiếc kệ mở, ở góc sofa hoặc ngay đầu giường.

Tủ sách gia đình không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ giấy và mực. Đó là một tuyên ngôn không lời của cha mẹ về giá trị của tri thức, là "di sản" thầm lặng nhưng có sức nặng định hình cả tương lai và cuộc đời của một đứa trẻ.

(Nguồn: ResearchGate)