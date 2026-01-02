Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dịp Tết Dương lịch, nhân viên tiệm rửa xe ở TP.HCM làm không ngơi tay

02-01-2026 - 21:00 PM | Sống

Kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhiều tiệm rửa xe ở TP.HCM rất đông khách, nhân viên làm không ngớt tay, doanh thu đạt cả chục triệu đồng/ngày.

Tại một điểm rửa xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc), khách ra vào liên tục. Ông Khánh, chủ tiệm rửa xe cho biết, từ chiều 31/12, lượng xe của người dân mang đến rửa đã tăng đột biến, gấp 2 lần ngày bình thường.

“Người dân đến rửa xe để đi về quê hoặc du lịch nên nhu cầu tăng cao. Trong những ngày tới, lượng xe đến rửa có thể sẽ tiếp tục tăng”, ông Khánh nói.

Các tiệm rửa xe ở TP.HCM có doanh thu tăng mạnh. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Khánh, trong ngày 31/12, tiệm rửa xe này đã phục vụ khoảng hơn 100 lượt xe máy, ô tô vào rửa xe. 6 nhân viên của tiệm phải làm việc không ngơi tay. Doanh thu đạt khoảng 5-6 triệu đồng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, giá rửa xe máy vẫn giữ ở mức 25.000 - 30.000 đồng/chiếc, giá rửa ô tô từ 70.000 - 110.000 đồng/xe. Chủ xe ô tô có thể lựa chọn thêm các gói vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang động cơ hoặc thay dầu, thay nhớt với giá cả được niêm yết.

Nhân viên rửa xe làm việc hết công suất. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Trần Văn Phúc, chủ điểm rửa xe trên đường Hồ Bá Kiện (phường Hòa Hưng) chia sẻ, nhu cầu rửa xe của người dân TP.HCM thường tăng cao trong ngày 31/12 và 1/1.

Tại điểm rửa xe của anh Phúc, số lượng xe đến rửa trong ngày 31/12 cũng đã tăng gấp 2 lần so với bình thường. 7 nhân viên trong tiệm phải làm việc hết công suất để phục vụ khách.

“Ngày bình thường, chúng tôi rửa khoảng 70 - 80 xe, nhưng hôm nay và ngày mai dự kiến sẽ phục vụ khoảng 130 - 140 xe/ngày. Doanh thu dao động từ 7-8 triệu đồng”, anh Phúc nói.

Tiệm rửa xe phục vụ khách tối 31/12.

Ngồi chờ rửa xe tại tiệm, chị Vũ Vân Vy (ngụ đường Thành Thái, phường Diên Hồng) cho biết, chị tranh thủ rửa xe để về Tây Ninh ăn Tết dương lịch cùng gia đình. Theo chị Vy, rửa xe sạch sẽ và đổ đầy bình xăng trước khi bước qua năm mới là việc chị làm thường xuyên.

"Rửa xe, đổ đầy xăng giúp mình có cảm giác năm mới nhiều năng lượng hơn, đủ đầy hơn, sung túc hơn” , chị Vy nói.

Còn theo anh Ngô Văn Hoàng, chủ một điểm rửa xe trên đường Âu Cơ (phường Hòa Bình), lượng xe máy, ô tô đến cửa hàng của anh trong ngày 31/12 đã tăng 70 - 80% so với ngày thường.

Trong hôm nay, tiệm rửa xe của anh đã phục vụ khoảng 120 - 130 xe các loại, doanh thu đạt khoảng 10 triệu đồng. Sở dĩ tiệm rửa xe của anh Hoàng có doanh thu tăng mạnh là nhờ các dịch vụ đi kèm như thay nhớt, vệ sinh nội thất.

Anh Hoàng cho hay, tiệm rửa xe của anh sẽ phục vụ xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch để phục vụ khách. Ngoài việc nhận lương, nhân viên làm việc trong ngày 1/1 sẽ được thưởng thêm 300.000 đồng/người.

Đại diện nhiều tiệm rửa xe lớn ở TP.HCM cho biết, doanh thu của các cửa tiệm đã tăng vọt từ chiều 31/12 đến chiều 1/1, chạm ngưỡng 9-10 triệu đồng/ngày.

Theo Đại Việt/VTC News

VTC News

