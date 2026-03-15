Disneyland biến bãi đỗ xe thành 'trang trại' điện mặt trời khổng lồ

Công viên giải trí Disneyland Paris (Pháp) biến bãi đỗ xe rộng gần 200.000 m2 thành dự án mái che năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu, với hơn 82.000 tấm pin mặt trời lắp đặt trên 11.200 chỗ đỗ xe.

Hệ thống mái che năng lượng mặt trời này có khả năng sản xuất khoảng 36 gigawatt-giờ (GWh) điện mỗi năm, tương đương nhu cầu điện của khoảng 17.000 hộ gia đình.

Ngoài việc tạo ra nguồn điện sạch , hệ thống mái che còn mang lại lợi ích thực tế cho du khách. Hàng nghìn ô tô, xe cắm trại và xe du lịch được che nắng, tránh mưa và tuyết khi đỗ tại khu vực này.

82.000 tấm pin mặt trời che phủ bãi đỗ xe rộng 200.000 m2 của Disneyland Paris, Pháp.(Ảnh: Times of India)

Việc xây dựng hệ thống mái che bắt đầu từ năm 2020, thông qua hợp tác giữa Disneyland Paris và Urbasolar, nhà phát triển năng lượng mặt trời thuộc tập đoàn năng lượng Thụy Sĩ Axpo.

Dự án nằm trong chiến lược môi trường của Disney, nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong các hoạt động trên toàn cầu.

Bà Natacha Rafalski, Chủ tịch Disneyland Paris, cho biết công viên muốn trở thành hình mẫu về phát triển bền vững đối với các điểm đến du lịch quy mô lớn.

“Chúng tôi muốn chứng minh rằng những điểm du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm vẫn có thể vận hành một cách có trách nhiệm và đóng góp cho môi trường” , bà nói.

Cái mái che vừa tạo bóng mát vừa sản xuất điện sạch. (Ảnh: Times of India)

Theo các chuyên gia, những dự án như vậy có thể trở thành mô hình đáng chú ý cho các đô thị trên thế giới. Thay vì chiếm dụng quỹ đất để xây dựng các trang trại điện mặt trời, các bãi đỗ xe rộng lớn có thể được tận dụng để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mà không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất hiện tại.

Ông Damien Audric, Giám đốc Quy hoạch và Môi trường của Disneyland Paris, nhấn mạnh dự án cho thấy năng lượng tái tạo có thể được tích hợp vào hạ tầng đô thị hiện hữu.

"Chúng tôi vừa sản xuất điện sạch tại chỗ, vừa cải thiện trải nghiệm cho du khách bằng cách bảo vệ phương tiện của họ khỏi nắng nóng, mưa và tuyết" , ông nói. "Khu vực này còn được trang bị trạm sạc cho xe điện, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường".

Các nhà quy hoạch môi trường cũng cho rằng mái che năng lượng mặt trời có thể giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khi các bề mặt nhựa đường hấp thụ và giữ nhiệt. Lớp mái che giúp tạo bóng mát cho mặt đất trong khi vẫn sản xuất điện sạch.

Hệ thống này được kỳ vọng giúp giảm khoảng 890 tấn khí CO2 mỗi năm, nhờ thay thế nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch.

Dự án điện mặt trời tại bãi đỗ xe chỉ là một phần trong nỗ lực phát triển bền vững của Disneyland Paris. Những năm gần đây, khu nghỉ dưỡng đã triển khai nhiều sáng kiến môi trường khác như cải thiện hệ thống xử lý nước thải, ứng dụng sưởi địa nhiệt và giảm rác thải nhựa.