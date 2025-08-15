Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

DN được Thủ tướng khen vì xuất khẩu 5.000 UAV vừa phô diễn loạt siêu phẩm mới, tải trọng tới 200kg

15-08-2025 - 07:14 AM | Doanh nghiệp

Đây là những dòng UAV phòng cháy, chữa cháy do CT Group phát triển.

UAV phòng cháy chữa cháy

Sáng 14/8, Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, CNCH và an ninh, an toàn và chuyển đổi số đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TPHCM.

Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM, các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành.﻿

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 4 nhóm sản phẩm, gồm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà và nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh; ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao, tòa nhà cao cấp; các giải pháp xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh, trung tâm thương mại, bán lẻ, giao thông.

Sự kiện thu hút nhiều đơn vị tham gia, trong đó ﻿CT UAV (một thành viên Tập đoàn CT Group) mang đến triển lãm hai giải pháp UAV chuyên dụng cho Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

CT Group là doanh nghiệp vừa ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc.

Tại triển lãm lần này, CT Group mang đến UAV Phòng cháy CT-SURVEY COMPACT 5KG có khả năng giám sát, phát hiện sớm và cảnh báo nguy cơ cháy tại các khu vực có rủi ro cao. UAV được lập lịch bay tự động với khung giờ cố định.

DN được Thủ tướng khen vì xuất khẩu 5.000 UAV vừa phô diễn loạt siêu phẩm mới, tải trọng tới 200kg- Ảnh 1.

Tải trọng của loại UAV phòng cháy là 3-6kg, trần bay tối đa 5.000m, tốc độ bay 10-15m/s, Cấp độ kháng gió <13.8m/s (Cấp 6).

Tiếp theo là UAV Chữa cháy HEXAROTOR FIREFIGHTING UAV cháy có thể trực tiếp tham gia hiện trường, hỗ trợ lực lượng PCCC dập lửa và cứu hộ ở những khu vực khó tiếp cận.

DN được Thủ tướng khen vì xuất khẩu 5.000 UAV vừa phô diễn loạt siêu phẩm mới, tải trọng tới 200kg- Ảnh 2.

UAV Chữa cháy HEXAROTOR FIREFIGHTING UAV.

Tải trọng UAV chữa cháy là 60-200 kg, trần bay tối đa <3.000m, tốc độ bay 10 - 15m/s, cấp độ kháng gió <13.8m/s (Cấp 6) và Camera Zoom hybrid 4K AI 180x.

Sự kết hợp của hai dòng thiết bị này giúp rút ngắn thời gian phản hồi, tăng tốc độ ứng cứu và nâng cao hiệu quả bảo vệ cộng đồng.

﻿UAV chở người đầu tiên tại ASEAN

CT Group cũng cho biết đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng UAV và nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Bên cạnh các dòng UAV PCCC và CNCH, ﻿hồi cuối năm 2024, tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, doanh nghiệp đã mang đến các sản phẩm UAV do đơn vị nghiên cứu và phát triển, đáng chú ý là mẫu Prototype tỷ lệ 1/6 của máy bay không người lái chở người CT-2W1 - UAV cánh bằng.

Đây là mẫu UAV chở người cánh bằng đầu tiên tại ASEAN. UAV này có khả năng bay với vận tốc 200 km/h, chở được 5 người và thời gian bay tối đa đến 2 giờ. Thời điểm đó, CT UAV dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.﻿

DN được Thủ tướng khen vì xuất khẩu 5.000 UAV vừa phô diễn loạt siêu phẩm mới, tải trọng tới 200kg- Ảnh 3.

Tổng bí thư Tô Lâm tham quan máy bay không người lái CT UAV của CT Group tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.Riêng dòng máy bay vận tải không người lái UAV do CT Group sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo đơn hàng vừa ký kết hôm 12/8 là UAV vận tải hạng nặng. Thiết bị có tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%. Doanh nghiệp cũng phát triển UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết hợp công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới.Đối với đơn hàng 5.000 UAV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "doanh nghiệp thành công thì đất nước thành công". Ông đánh giá cao sự chủ động trong các chương trình đầu tư và phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam.﻿Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Theo H.Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
UAV, CT Group

