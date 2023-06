DN muốn ngừng hợp tác với Novaland tại dự án 10.000 tỷ đồng: Đầu mối phát triển BĐS của tập đoàn bán lẻ top đầu cả nước, cổ phiếu tăng 70% trong 4 tháng

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/5 của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID, mã: SID), đại diện công ty cho biết, công ty đang bàn bạc với Novaland để ngưng hợp tác trong dự án Saigon Co.op An Phú (6,9ha) vì đang hoàn thiện tính pháp lý với tư cách là chủ đầu tư dự án. 

Dự án ban đầu thuộc SGC là chủ đầu tư từ năm 2000. Sau đó, trong quá trình đầu tư để tối ưu hóa thì chuyển đổi dự án qua SCID làm chủ đầu tư từ năm 2010, năm 2015 mới thực hiện xong đền bù giải tỏa.

Năm 2019, SCID được UBND TP cho phép làm chủ đầu tư dự án, trong 3 năm sẽ được giao đất và đóng tiền ký quỹ dự án tại Sở kế hoạch đầu tư.

Đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và một số thủ tục pháp lý có thay đổi nên SCID đang thực hiện các thủ tục về gia hạn chủ đầu tư dự án.

"Hiện tại công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh quyết định đầu tư và xin giao đất để tiếp tục triển khai dự án", đại diện SCID chia sẻ.

Dự án Saigon Co.op An Phú có quy mô 6,9 ha, nằm tại phường An Phú, quận 2, TP HCM (nay là TP Thủ Đức, TP HCM). Tổng mức đầu tư dự án là gần 450 triệu USD (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Dự án bao gồm khu TTTM, khối căn hộ cao cấp và các khối cao ốc văn phòng, khách sạn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của SCID, công ty đã nhận đặt cọc 102,5 tỷ đồng của công ty TNHH Nova An Phú liên quan đến dự án này.

SCID có những dự án bất động sản nào?

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) là công ty thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) được thành lập vào ngày 04/04/2007, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản; đầu tư xây dựng, kinh doanh trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và cho thuê kho bãi. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 1.000 tỷ đồng, Saigon Co.op góp gần 961 tỷ đồng, chiếm 96,09% vốn điều lệ của SCID.

SCID đã đưa vào hoạt động hơn 100 siêu thị Co.opmart trên toàn quốc; đầu tư xây dựng và quản lý vận hành 4 trung tâm thương mại Sense City (tại Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh); hợp tác liên doanh với MapleTree - Tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Singapore phát triển khu phức hợp Saigon South Place và mô hình TTTM SC VivoCity tại Quận 7, TP.HCM; đưa vào hoạt động mô hình chợ hiện đại đầu tiên với tên gọi Sense Market tại công viên 23/9, Quận 1, TPHCM; ...

SCID cho biết hiện đang triển khai công tác tái cấu trúc hoạt động kinh doanh trong thời gian tới theo định tướng: không đầu tư vào hoạt động bán lẻ Co.opmart mà chuyển sang đầu tư trung tâm thương mại, Trung tâm thương mại chuyên dùng, Outlet, các dự án bất động sản phức hợp, các dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, pháp lý, quản lý dự án, giới thiệu mặt bằng cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh dự án An Phú, công ty đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin giao đất và xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, SCID còn đang đầu tư nhiều dự án BĐS khác.

Trong đó, dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, công ty đang thực hiện thủ tục xin thẩm duyệt thiết kế PCCC, xin phép xây dựng; chuẩn bị thủ tục chọn đơn vị đập phá tháo dỡ tòa nhà; chuẩn bị tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu thi công.

Dự án Trung tâm thương mại Cái Bè đã thông qua chủ trương đầu tư, cơ cấu hợp tác giữa Công ty và Saigon Co.op và mô hình Trung tâm thương mại mới tại dự án Cái Bè, đang thực hiện thiết kế và các thủ tục để xin cấp phép xây dựng. Dự án Trung tâm thương mại Cẩm Phả đã hoàn tất góp vốn vào công ty liên doanh, đã trúng đấu giá đất, đang triển khai thiết kế và các thủ tục để xin cấp phép xây dựng.

SCID cũng lên kế hoạch trong năm nay đẩy mạnh khởi công các dự án bất động sản như TTTM Cẩm Phả, Văn phòng 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; đồng thời khai trương dự án TTTM Cái Bè, Khách sạn Cần Thơ, ...

Lợi nhuận chủ yếu của SCID hiện đến từ 36% vốn tại SC Vivo City

Kế hoạch lỗ 45 tỷ trong năm 2023

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, doanh thu thuần của SCID đạt 23,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu của công ty đến từ hoạt động cho thuê mặt bằng với 14,6 tỷ đồng, chiếm 61,3%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 126% lên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các công ty liên doanh/ liên kết mang về cho SCID khoản lãi gần 22 tỷ đồng, tăng 86% so với quý 1/2022. Trừ đi các chi phí, SCID lãi sau thuế 26,7 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tại ngày 31/3/2023 của SCID là hơn 2.500 tỷ đồng nhưng giá trị nợ phải trả ở mức 137 tỷ đồng và không có nợ vay.

Trong năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 110,2 tỷ đồng và lỗ 45,3 tỷ đồng do hạch toán toàn bộ giá trị sổ sách còn lại chưa phân bổ hết của toà nhà cũ 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tương đương 82,1 tỷ đồng vào chi phí trong năm 2023 để phá dỡ mặt bằng và triển khai xây dựng dự án văn phòng chi thuê.

Công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 36,8 tỷ đồng nếu không bao gồm hạch toán này.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 5/6/2023, cổ phiếu SID đang ở mức giá 12.100 đồng/cp, tăng 70% từ đáy hồi tháng 2/2023 đến nay.