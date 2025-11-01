Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông tìm thấy kho báu quý giá

01-11-2025 - 14:18 PM | Tài chính quốc tế

Đồng tiền vàng độc đáo và hiếm có này đã được một người đàn ông dò kim loại phát hiện trên cánh đồng.

Một người dò kim loại đang tìm kiếm trên một cánh đồng gần Leipzig, Đức, đã phát hiện ra đồng xu cổ nhất từng được tìm thấy ở bang Saxony. Đồng xu vàng 2.200 năm tuổi, được gọi là "cốc cầu vồng", là một ví dụ hiếm hoi về tiền tệ Celtic nhập khẩu.

"Đồng xu vàng là một phần hữu hình trong lịch sử của chúng tôi và cung cấp những hiểu biết mới về hoạt động thương mại với người Celt", Bộ trưởng bang Saxony, Barbara Klepsch, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 27/10.

Mặc dù nhiều đồng xu Celtic đã được tìm thấy ở Bohemia, tây bắc Cộng hòa Séc, Saxony được coi là nằm ngoài khu vực định cư của người Celtic. Trước đây, chỉ có hai đồng xu Celtic được phát hiện ở Saxony. Đồng xu mới được phát hiện này được đặt tên là cốc Cầu Vồng Gundorf vì nó được tìm thấy ở một khu phố ngoại ô Leipzig.

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông tìm thấy kho báu quý giá- Ảnh 1.

Mặt trước (trái) và mặt sau (phải) của cốc cầu vồng Celtic. (Nguồn hình ảnh: Landesamt für Archäologie Sachsen)

Theo tuyên bố, những chiếc cốc cầu vồng Celtic được đặt tên theo hình dạng cong của chúng và theo niềm tin mê tín rằng kho báu có thể được tìm thấy ở nơi cầu vồng chạm đất. Chúng được tạo ra bởi người Celt cổ đại.

Nhà khảo cổ học Regina Smolnik của bang Saxony cho biết trong tuyên bố rằng đồng xu 2 gram "gần như còn mới tinh" và khó có thể được lưu hành như tiền tệ. "Thay vào đó, nó có thể là một biểu tượng địa vị hoặc một vật lưu trữ giá trị thuộc về một người thuộc tầng lớp thượng lưu có quan hệ giao thương với người Celt", Smolnik nói.

Năm 2021, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một kho báu gồm 41 chiếc cốc cầu vồng trơn ở bang Brandenburg, đông bắc nước Đức. Những đồng tiền này, được đúc vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, cũng được cho là có được thông qua thương mại, vì người Celt không sống ở Brandenburg.

Và vào năm 2023, các nhà khảo cổ học ở bang Bavaria, Đức đã công bố việc phát hiện ra một chiếc cốc cầu vồng duy nhất với họa tiết ngôi sao bốn cánh hiếm có.

Mặc dù Cúp cầu vồng Gundorf chỉ là một đồng xu duy nhất, nhưng việc phát hiện ra nó ở Saxony, cùng với các đồng xu ở những nơi khác tại Đức, đã cung cấp "bằng chứng thêm về sự tiếp xúc và kết nối thường xuyên" giữa người Celt và những người sống ở Saxony hơn hai thiên niên kỷ trước, theo Smolnik.


Theo Phương Linh

Người đưa tin

Từ Khóa:
vàng, kho báu

