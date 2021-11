Đô la giảm giá, các loại tiền điện tử tiếp tục gây "bão"

Đô la Australia giảm trong ngày 2/11 sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia kết thúc cuộc họp đầu tiên trong chuỗi những cuộc họp quan trọng tuần này của một số ngân hàng trung ương lớn với thái độ ôn hòa hơn dự kiến.

Thị trường chuyển hướng tập trung theo dõi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bắt đầu từ thứ Ba (2/11), kéo dài trong 2 ngày, dự kiến sẽ thông báo về việc bắt đầu giảm mua tài sản. Thị trường cũng nhận định Ngân hàng trung ương Anh sẽ kết thúc cuộc họp ngày thứ Năm (4/11) với thông báo tăng lãi suất.

Chỉ số Dollar index - so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt - cuối chiều 2/11 theo giờ Việt Nam duy trì ở mức 93,918, giảm 0,25% so với đóng cửa phiên liền trước, và thấp hơn mức cao nhất 2,5 tuần đạt được vào giữa phiên 1/11 (94,313).

Đồng euro cũng giảm 0,1% xuống 1,1596 USD, trong khi bảng Anh tăng 0,1% lên 1,3651 USD.

Đồng USD giảm 0,3% so với yen Nhật, xuống 113,62 JPY, song vẫn gần sát mức cao nhất gần 4 năm, là 114,695 đạt được vào ngày 20 tháng 10.

Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư đã nâng mức đánh giá về khả năng các ngân hàng trung ương tham gia vào làn sóng thắt chặt lãi suất trên toàn cầu, với sự đặt cược rằng các nhà hoạch định chính sách đang rất lo ngại về lạm phát gia tăng, nỗi lo đủ lớn để để giảm hoặc chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ áp dụng từ thời đại dịch.

Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Australia (RBA) đã không hòa theo làn sóng 'diều hâu' của các ngân hàng khác như nhiều người kỳ vọng, khiến đô la Australia chiều 2/11 theo giờ Việt Nam giảm 0,7% xuống 0,7462 AUD, mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 10.

RBA giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức thấp kỷ lục 0,1%, đồng thời nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức quá thấp, mặc dù họ đã bỏ qua dự báo trước đó rằng lãi suất khó có thể tăng cho đến năm 2024 và giảm mục tiêu chính về việc mua trái phiếu chính phủ cho đến tháng 4 năm 2024.

Các nhà phân tích đánh giá rằng thông điệp này vẫn mang tính 'diều hâu' hơn so với các cuộc họp trước đó của RBA, mặc dù không đến mức như thị trường dự kiến.

"Không giống như các ngân hàng trung ương khác (như ECB gần đây), thông điệp của RBA đã thành công trong việc giảm bớt kỳ vọng về sự 'diều hâu', mặc dù thị trường vẫn đang dự đoán xác suất lên tới 76% rằng khả năng RBA sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong 12 tháng tới", các nhà phân tích của ING cho biết.

Đô la New Zealand cũng giảm 0,2% trong chiều 2/11 theo giờ Việt Nam, xuống 0,7174 USD.

Lạm phát cao cũng đặt Ngân hàng trung ương New Zealand vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như các ngân hàng trung ương khác, khiến tỷ giá tiền tệ nhìn chung tiếp tục giảm, tương tự như nhiều loại tiền khác, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ xem liệu các nhà hoạch định chính sách có sẵn sàng quay trở lại các biện pháp kích thích hay không.

"Chúng tôi mong đợi (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) tuyên bố rằng Fed sẵn sàng hành động dứt khoát nếu lạm phát không đạt mục tiêu để giảm dần kích thích tiền tệ, nhưng kỳ vọng lạm phát sẽ giảm khi nguồn cung tiền giảm bớt đi. Chúng tôi nghĩ các nhà đầu tư sẽ thấy điều này, cũng dự đoán về thời điểm Fed có thể tăng lãi suất", người phụ trách mảng tiền tệ nhóm G10 của Standard Chartered, Steve Englander, cho biết.

Tiền tệ Châu Á nhìn chung ổn định trong ngày 2/11 do nhà đầu tư chờ đợi các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương sẽ diễn ra trong tuần này để đánh giá triển vọng tỷ giá năm 2021. Đô la Singapopre vững giá bởi dự kiến các nhà hoạch định chính sách sẽ có hành động khi rủi ro lạm phát ngày càng tăng. Đồng baht của Thái Lan, peso của Philippines và ringgit của Malaysia tăng từ 0,1% đến 0,3% so với USD.

Đồng đô la Singapore tăng 0,1% sau khi Ravi Menon, giám đốc điều hành Cơ quan tiền tệ Singapore, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng họ đang theo dõi các dấu hiệu gia tăng lạm phát và sẵn sàng hành động chống lại lạm phát.

Đồng won của Hàn Quốc tăng mạnh 0,2% sau khi lạm phát tiêu dùng của nước này tăng nhanh lên mức đỉnh gần 10 năm vào tháng 10, buộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) phải điều chỉnh dự báo giá năm 2021 và củng cố khả năng sớm tăng lãi suất.

Đồng baht tăng 0,2% khi Bangkok chào đón những khách du lịch đầu tiên tới nghỉ tại nước này mà không phải trải qua các quy định kiểm dịch, nhưng các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi để xem liệu động thái này có thúc đẩy sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19 hay không.

Các nhà phân tích của ANZ Research cho biết: "Du lịch nước ngoài không có khả năng tăng đột biến trong thời gian ngắn vì nhiều quốc gia có quy định hạn chế kiểm dịch đối với khách du lịch". Bên cạnh đó, đà tăng giá của đồng baht bị cản trở bởi một loạt rủi ro khác, bao gồm cán cân thương mại bất lợi do giá dầu thô tăng vì Thái Lan là nước nhập khẩu dầu ròng.

Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm nhẹ so với USD do các nhà đầu tư đặt cược vào việc Fed sắp giảm kích thích kinh tế. Nhân dân tệ chiều 2/11 ở mức 6,3988 CNY, giảm nhẹ so với phiên trước.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin tăng khá mạnh trong ngày 2/11, lên trên 63.000 USD vào cuối chiều 2/11 theo giờ Việt Nam.

Đồng Shiba inu tiếp tục thu hút giới đầu tư tiền số mặc dù giá đã giảm khỏi mức cao kỷ lục lịch sử.

Trên mạng xã hội đang xôn xao về thông tin một địa chỉ đầu tư được cho là đã mua Shiba inu vào năm ngoái với số vốn ban đầu là 8.000 USD và nay vốn đó đã "sinh sôi" thành hơn 5 tỷ USD. Như vậy, nếu một người đã đầu tư 1.000 đô la vào ngày 1 tháng 3, thì tài khoản đó đến 1/11 đã lên đến 3,5 triệu USD.

Đồng Shiba inu tăng giá mạnh.

Đầu tuần trước, sự gia tăng khối lượng giao dịch Shiba inu đã làm sụp đổ Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ.



Các nhà đầu tư Shiba, thường được gọi là "đội quân SHIBA", hiện đã thúc đẩy đồng tiền này trở thành tiền điện tử lớn thứ 9 theo vốn hóa thị trường, hiện đạt gần 39 tỷ đô la, theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com, vượt qua tiền thân của nó, Dogecoin.

Các loại tiền điện tử xu hướng mới khác bao gồm đồng xu Squid Game, dựa trên seri Netflix nổi tiếng "Squid Game", cũng tăng giá mạnh. Đồng tiền này đã tăng hơn 75.000% trong tuần vừa qua, trước khi giảm trở lại vào tuần này. Đồng tiền Squid Game hiện được gọi là lừa đảo sau khi có bằng chứng rằng các nhà đầu tư không thể bán sau khi mua vào. Những kẻ lừa đảo đằng sau đồng tiền này được cho là đã kiếm được 2,1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư.

Đồng Squid game tăng vọt rồi nhanh chóng lao dốc.

Giá vàng thế giới vững khi các nhà đầu tư cũng chờ đợi cuộc họp của Fed. Vàng giao ngay chiều 2/11 theo giờ Việt Nam vững ở mức 1.793,6 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 nhích nhẹ 0,1% lên 1.796,70 USD.



Tham khảo: Refinitiv, Coindesk, Kitco