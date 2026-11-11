Dỡ lều, dẹp quán 'mọc' trên sống lưng khủng long Tà Xùa

UBND xã Tà Xùa vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tháo dỡ lều, quán, chấm dứt hoạt động bán hàng tại khu vực Sống lưng khủng long (bản Chống Tra), nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan và môi trường.

Sống lưng khủng long ở Tà Xùa.

Theo kế hoạch, từ ngày 7/11 đến 17h ngày 10/11, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ lều, quán, di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực và ký cam kết không tái dựng công trình, không tiếp tục kinh doanh tại đây.

Từ ngày 11/11, xã sẽ tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực, lập biên bản vi phạm hành chính đối với những trường hợp không tự tháo dỡ hoặc tái dựng lều, quán. UBND xã Tà Xùa sẽ xử lý theo thẩm quyền, tổ chức tháo dỡ và di chuyển tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Những hộ vi phạm phải chịu chi phí tháo dỡ và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa - cho biết việc rà soát, tháo dỡ các công trình vi phạm tại Sống lưng khủng long đã được địa phương triển khai từ những năm trước.

Tuy nhiên, do thực hiện chính quyền hai cấp, khối lượng công việc lớn nên có thời điểm công tác kiểm tra, xử lý chưa được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

“Năm nay, lượng khách đến Sống lưng khủng long tăng đột biến so với năm trước, khiến yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, quản lý cảnh quan và bảo đảm an toàn càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, địa phương tiếp tục rà soát, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ; trường hợp không chấp hành sẽ thành lập đoàn tổ chức tháo dỡ theo quy định”, ông Xiêm cho biết.

Theo ông Xiêm, việc xử lý các công trình vi phạm hướng đến ba mục tiêu: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; từng bước khôi phục vẻ đẹp nguyên sơ, tự nhiên của Sống lưng khủng long; đồng thời bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan, mỹ quan khu vực.

Xã Tà Xùa yêu cầu các hộ kinh doanh di dời lều, quán và hàng hóa khỏi khu vực Sống lưng khủng long trước 17h ngày 10/11. Ảnh: TT

“Chúng tôi mong muốn Sống lưng khủng long không bị biến dạng bởi các công trình xây dựng, kinh doanh tự phát mà vẫn giữ được những giá trị cảnh quan tự nhiên vốn là sức hấp dẫn riêng có của địa danh này”, ông Xiêm chia sẻ.

Theo ông Xiêm, việc làm của xã cũng là nền tảng để Tà Xùa phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa khai thác du lịch, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm quyền lợi, an toàn cho du khách.

"Sau đợt ra quân, chính quyền địa phương sẽ duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào những ngày cuối tuần, ngày lễ và các khung giờ đông khách ngắm mây như sáng sớm, chiều tối. Các trường hợp tái phạm sẽ tiếp tục bị xử lý nghiêm", ông Xiêm khẳng định.