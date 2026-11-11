Chốt ngày đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM mới đây đã có thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM là đơn vị tổ chức đấu giá; Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là đơn vị có tài sản đấu giá.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT TP,HCM

5 lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha).

Trong đó, lô R1 có diện tích 31.461,7 m², lô R2 rộng 8.167 m², lô R3 rộng 7.342,7 m², lô R4 rộng 19.616,2 m² và lô R5 rộng 12.235,1 m². Tổng diện tích là 78.822,7 m².

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư (2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất nói trên, tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, áp dụng đối với diện tích 78.822,7 m² đất chung cư hỗn hợp cao tầng; giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng 3.790 căn hộ chung cư; giá trị phân bổ hạ tầng hơn 576,9 tỷ đồng.

Được biết, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.843,76 tỷ đồng. Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 7.968,75 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/, theo phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 30 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10/11 đến 17h ngày 25/11/2026. Tiền đặt trước hơn 3.650,76 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến 17h ngày 9/12/2026.

Người tham gia có thể xem tài sản trực tiếp từ ngày 16 đến 20/11/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 9h30 đến 10h ngày 11/12/2026 trên hệ thống trực tuyến của Bộ Công an: https://daugiatructuyen.gov.vn/.