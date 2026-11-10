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Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp có công viên rộng gần 93ha, lớn gần gấp đôi công viên Thống Nhất và gấp 5 công viên Hòa Bình

| | Bất động sản

Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông có tổng diện tích khoảng 92,46ha, điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa trung tâm có diện tích mặt nước hơn 35ha.

Theo Báo Hà Nội Mới, ngày 9/11, UBND phường Kiến Hưng triển khai nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông theo Quyết định số 6031/QĐ-UBND ngày 2/11/2026 của UBND TP Hà Nội.

Theo quyết định này, nhiệm vụ chủ đầu tư dự án được chuyển từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (Ban QLDA TP) về UBND phường Kiến Hưng.

Về hiện trạng mặt bằng, Ban QLDA TP đang sử dụng một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng làm bãi tập kết tạm đất đào từ hai dự án khẩn cấp là hồ điều hòa Phú Đô và hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2).

Ban QLDA TP đã báo cáo UBND TP Hà Nội, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục để sớm vận chuyển lượng đất này ra khỏi mặt bằng khi dự án có yêu cầu khởi công.

Đối với nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, Ban QLDA TP đã có tờ trình đề xuất bố trí vốn theo cơ chế thanh toán linh hoạt đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2026 cấp thành phố. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng được đề xuất là hơn 519 tỷ đồng.

Tại hội nghị bàn giao, lãnh đạo phường Kiến Hưng cho biết, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, xác định những nội dung cần điều chỉnh trong hồ sơ, quyết định đầu tư, thiết kế và dự toán (nếu có).

UBND phường Kiến Hưng sẽ trực tiếp chủ trì công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí và giải ngân dự án. Địa phương cũng sẽ rà soát khối lượng công việc đã thực hiện, số vốn đã giải ngân và nhu cầu vốn còn lại để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

UBND phường dự kiến giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Ban QLDA TP tiếp nhận hồ sơ, tài liệu theo chỉ đạo của thành phố.

Khu đất triển khai dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông.

Được biết, dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông có tổng diện tích khoảng 92,46ha, tương đương gần gấp đôi Công viên Thống Nhất (50ha) và gần gấp 5 lần Công viên Hòa Bình (20ha). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trên diện tích 52,87ha, phần diện tích còn lại 39,59ha đang tiếp tục được triển khai.

Điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa trung tâm có diện tích mặt nước hơn 35ha. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, công trình không chỉ tạo cảnh quan, không gian sinh thái mà còn đóng vai trò điều tiết nước, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực.

Theo thiết kế, toàn bộ công viên được quy hoạch thành 19 khu chức năng, gồm quảng trường văn hóa, quảng trường nhạc nước, khu dã ngoại, hệ thống đường dạo ven hồ, khu thể thao ngoài trời và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thế Anh

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