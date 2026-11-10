Sau gần 20 năm, khu đô thị 140ha ở phía Tây Thủ đô có chuyển động mới

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung.

Theo phương án nghiên cứu, một trong những nội dung đáng chú ý là rà soát, bố trí lại các ô đất dành cho trường học, công trình công cộng, cây xanh và đất di dân tái định cư. Cùng với đó, địa phương nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tầng cao tại một số khu vực làng xóm hiện hữu nhằm phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Một số tuyến giao thông cũng nằm trong diện xem xét điều chỉnh. Trong đó có đoạn đường rộng 13,5 m đi qua khu vực Chùa Cánh Phượng và tuyến đường liên quan đến các ô đất LX3, LX4. Việc rà soát nhằm xử lý những vị trí có hướng tuyến chưa phù hợp với hiện trạng.

Bên cạnh tổ chức không gian và giao thông, phương án còn đặt ra yêu cầu rà soát nhu cầu bãi đỗ xe, hạ tầng sạc điện, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc và thu gom, xử lý chất thải rắn. Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội cũng được nghiên cứu cân đối theo quy mô dân số thực tế, đồng thời bổ sung không gian cây xanh, sân chơi và công trình công cộng.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh nằm hoàn toàn trong địa giới hành chính xã Thiên Lộc, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5.000. Tổng phạm vi nghiên cứu khoảng 140,3 ha, trong đó diện tích dự kiến điều chỉnh cục bộ khoảng 19,3 ha.

Ranh giới khu vực được xác định phía đông đến hết phạm vi đường Bắc Thăng Long - Nội Bài; phía tây đến hết phạm vi thôn Sáp Mai và tuyến đường dọc Kênh Giữa; phía bắc giáp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; phía nam đến hết tuyến phía bắc Khu công nghiệp Thăng Long (đường 23).

Khu đô thị mới Kim Chung được UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2008. Sau nhiều năm triển khai, những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất và tốc độ phát triển đô thị khiến một số nội dung trong đồ án không còn phù hợp với hiện trạng.

Ngoài yếu tố thực tế, hệ thống quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai và xây dựng cũng đã có nhiều thay đổi. Các định hướng phát triển mới của Thủ đô đặt ra yêu cầu cập nhật quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ giữa tổ chức không gian, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng.

Việc điều chỉnh lần này hướng đến rà soát toàn diện tình hình thực hiện đồ án đã được phê duyệt, cập nhật chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và tổ chức không gian tại những khu vực cần thiết. Qua đó, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm khả năng kết nối giữa các khu vực.

Đáng chú ý, phương án điều chỉnh được đặt trên nguyên tắc kế thừa những nội dung quy hoạch cũ vẫn còn phù hợp, chỉ xem xét thay đổi tại những vị trí thực sự cần thiết. Việc rà soát cũng phải bảo đảm không làm thay đổi tính chất, định hướng phát triển và khung hạ tầng chính của toàn khu đô thị.

Địa phương đồng thời yêu cầu chú trọng bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng hiện hữu trong quá trình điều chỉnh. Sau khi được hoàn thiện, đồ án sẽ là cơ sở phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại hội nghị lấy ý kiến, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch cũng như phương án nghiên cứu được đưa ra.