Việt Nam đang xây dựng tuyến tàu điện nhẹ dài hơn 17km, vốn gần 9.000 tỷ đồng tại "đảo đẹp nhất châu Á": Huy động gần 1.300 nhân lực, hơn 11km đường ray đã thành hình

Tuyến đường sắt nhẹ gần 9.000 tỷ đồng đang thành hình tại Phú Quốc

Trên công trường tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc, khoảng 1.300 công nhân, kỹ sư đang được huy động làm việc tại 7 mũi thi công, tập trung vào các hạng mục nền đường, nhà ga, cầu, hầm và lắp đặt đường ray.

Theo thông tin cập nhật của Sun Group, đến cuối tháng 10, dự án đã lắp đặt hơn 11km trên tổng khối lượng khoảng 35km ray đơn. Các đoạn ray nối tiếp nhau trên nền đường, cầu và những vị trí đi ngầm, từng bước định hình tuyến giao thông công cộng mới tại đảo Ngọc.

Nhiều đoạn đường ray LRT Phú Quốc đã được lắp đặt, dần hiện rõ hình hài như trong phối cảnh.

Dự án tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc có chiều dài 17,59km, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT. Trong cơ cấu vốn, vốn nhà nước chiếm 70%, phần vốn của Sun Group chiếm 30%.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm được triển khai tại Phú Quốc nhằm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo quy hoạch, tuyến LRT kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các điểm đến tại Nam đảo. Tuyến được thiết kế với các đoạn đi trên cao, trên mặt đất và đi ngầm, hạn chế giao cắt đồng mức với đường bộ thông qua hệ thống cầu vượt và hầm chui.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến sử dụng khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, loại ray rãnh 60R2, chiều dài tiêu chuẩn 25m mỗi thanh. Tổng khối lượng dự kiến khoảng 2.850 thanh ray, tương đương hơn 4.200 tấn thép.

Đây là loại ray được thiết kế để tích hợp với cảnh quan đô thị. Sau khi hoàn thiện, phần mặt bằng giữa và xung quanh đường ray có thể được xử lý đồng mức, kết hợp phủ cỏ tại những khu vực phù hợp, đồng thời hỗ trợ giảm rung, giảm tiếng ồn khi tàu vận hành.

Tốc độ thiết kế 100km/h, sức chở tối đa 4.500 khách mỗi giờ

Theo thiết kế, tuyến LRT Phú Quốc có tốc độ vận hành dự kiến từ 70-100km/h, năng lực vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ. Thời gian di chuyển giữa hai đầu tuyến khoảng 20 phút.

Ở giai đoạn đầu, hệ thống dự kiến khai thác từ 6-10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, sử dụng năng lượng sạch. Toàn tuyến có khả năng khai thác tối đa 14 đoàn tàu, đi kèm khu depot riêng phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng phương tiện.

Các đoàn tàu được thiết kế riêng cho điều kiện khí hậu biển đảo, trong đó vật liệu chế tạo được xử lý chống ăn mòn do muối biển. Khoang hành khách có cửa sổ mở rộng tầm quan sát, đồng thời bố trí khu vực để hành lý phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.

Đoạn hầm nối tuyến từ đường ĐT 975 vào sân bay Phú Quốc các ống hầm đã hoàn thiện phần kết kếu bê tông cốt thép, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp ray.

Về tiến độ, toàn bộ cọc khoan nhồi tại các hạng mục cầu, hầm đã hoàn thành. Phần thô các nhà ga đang được triển khai song song với công tác lắp đặt ray.

Theo kế hoạch của dự án, công tác lắp đặt đường ray trên nền đường, cầu và hầm dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Các hạng mục hầm và dầm hộp cũng được tập trung thi công để hoàn thiện trong tháng 12/2026.

Sau khi hoàn thành các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị, tuyến dự kiến vận hành thử nghiệm vào tháng 6/2027.

Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển của đại biểu, chuyên gia và các lực lượng tham gia APEC 2027, tuyến tàu điện nhẹ còn được định hướng trở thành phương thức giao thông công cộng mới tại Phú Quốc, kết nối sân bay với khu vực hội nghị và các điểm du lịch ở Nam đảo.

Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng bổ sung một trục vận tải công cộng có năng lực lớn, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển đô thị, du lịch tại Phú Quốc.