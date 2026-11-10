TP.HCM đấu giá 5 lô đất trong 30 phút, khách đấu giá cần đặt cọc trước hơn 3.600 tỷ đồng

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM là đơn vị tổ chức đấu giá; Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là đơn vị có tài sản đấu giá.

5 lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha).

Cụ thể, lô R1 có diện tích 31.461,7m2; lô R2 rộng 8.167m2; lô R3 rộng 7.342,7m2; lô R4 rộng 19.616,2m2 và lô R5 rộng 12.235,1m2. Tổng diện tích là 78.822,7m2.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, 2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5.

Giá khởi điểm được xác định hơn 18.253 tỷ đồng, gồm khoảng 11.316 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất; hơn 6.360 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng và gần 577 tỷ đồng giá trị phân bổ hạ tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.843 tỷ đồng. Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương gần 8.000 tỷ đồng.

Theo thông báo, cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/, theo phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 30 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10/11 đến 17h ngày 25/11/2026. Tiền mua hồ sơ là 1 triệu đồng/hồ sơ; tiền đặt trước hơn 3.650 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến 17h ngày 9/12/2026.

Người tham gia có thể xem tài sản trực tiếp từ ngày 16-20/11/2026.

Dự kiến, phiên đấu giá diễn ra từ 9h30 đến 10h ngày 11/12/2026 trên hệ thống trực tuyến nêu trên của Bộ Công an.

Về lịch sử, 5 lô đất trên thuộc khu 38,4ha Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trước đây là Khu tái định cư Bình Khánh. Trên 5 lô đất này có 3.790 căn hộ tái định cư tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5, được xây dựng bằng vốn ngân sách và hoàn thành từ năm 2015 nhưng không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài.

Nhiều năm bỏ trống khiến một số hạng mục của các khối nhà xuống cấp. Trước đó, quỹ căn hộ này cũng từng được TP.HCM đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng không thành công do số lượng căn hộ lớn và phương án khai thác chưa phù hợp.

Đến năm 2025, thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng số căn hộ sang nhà ở thương mại để tăng khả năng khai thác.