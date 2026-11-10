Sau cột mốc ký hợp đồng, khách hàng EcoLakes Mỹ Phước quan tâm điều gì?

Với người mua nhà, ký hợp đồng mua bán là một trong những dấu mốc quan trọng trên hành trình sở hữu tổ ấm. Sau cột mốc này, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, thời gian bàn giao và khả năng vận hành của các tiện ích tiếp tục là những yếu tố được khách hàng quan tâm.

Đây cũng là những nội dung chính được SetiaBecamex chia sẻ tại chương trình tri ân khách hàng "Niềm vui nhân đôi, Vận may gõ cửa", tổ chức ngày 8/11 tại EcoLakes Mỹ Phước. Sự kiện có sự tham dự của hơn 150 khách hàng đã hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán tại The GLAMOUR và Valley of Dreams II – Luxury.

Tiến độ thi công được triển khai theo nhiều nhóm hạng mục

The GLAMOUR có quy mô 9,48 ha. Giai đoạn 1 và 2 cung cấp 189 sản phẩm, gồm nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự song lập. Điểm nổi bật là sự kết hợp giữa kiến trúc tân cổ điển châu Âu với cảnh quan xanh. Năm 2024, The GLAMOUR được vinh danh tại hạng mục Best Eco Friendly Housing Development thuộc PropertyGuru Vietnam Property Awards.

Cùng định hướng phát triển không gian sống gắn với cảnh quan xanh tại EcoLakes Mỹ Phước, Valley of Dreams II – Luxury được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, với giai đoạn 1 và 2 gồm 172 sản phẩm dinh thự, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Năm 2025, phân khu được vinh danh tại hạng mục Best Luxury Housing Development (Greater HCMC) thuộc PropertyGuru Vietnam Property Awards.

Đại diện SetiaBecamex cập nhật tiến độ xây dựng, kế hoạch bàn giao và định hướng hoàn thiện không gian sống tại dự án

Theo thông tin được SetiaBecamex công bố tại sự kiện, đến tháng 10/2026, hạng mục cọc đã hoàn thành 100%. Phần móng đạt 75% và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Kết cấu khung bê tông cốt thép đạt 30%, với kế hoạch hoàn thành vào tháng 5/2027. Các công tác xây tường, tô trát và hoàn thiện mặt ngoài đang được triển khai song song, đạt từ 5% đến 11% tùy hạng mục.

Ông Nguyễn Thanh Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực và kiểm soát các mốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

Bên cạnh tiến độ, chủ đầu tư chú trọng các giải pháp thiết kế nhằm tối ưu diện tích sử dụng và lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường.

Theo ông Nguyễn Thanh Anh Tú, SetiaBecamex cũng tập trung hoàn thiện hệ thống tiện ích nội khu và chuẩn bị công tác vận hành, hướng đến đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của cư dân sau khi nhận bàn giao.

Hoàn thiện từng phân khu trong tổng thể đô thị 224 ha

The GLAMOUR và Valley of Dreams II – Luxury cùng nằm trong EcoLakes Mỹ Phước, khu đô thị sinh thái quy mô khoảng 224 ha do SetiaBecamex phát triển, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong quy hoạch tổng thể, gần 43 ha được dành cho công viên và cây xanh. Nổi bật là Dreams Park rộng 1,7 ha và Forest Park rộng 2,8 ha, đồng thời là hai điểm nhấn cảnh quan của Valley of Dreams II – Luxury và The GLAMOUR.

Gắn với hai không gian xanh này là hệ tiện ích được phát triển theo hướng "nhân đôi", cho phép cư dân Valley of Dreams II – Luxury và The GLAMOUR cùng thụ hưởng tiện ích tại cả hai công viên, gồm hồ bơi vô cực, khu tập gym và yoga, khu BBQ, đường dạo bộ, khu vui chơi… được bố trí tại hai khu vực, qua đó mở rộng lựa chọn vui chơi, rèn luyện và thư giãn cho cư dân.

Bên cạnh đó, EcoLakes Mỹ Phước (hay còn gọi là Khu dân cư Mỹ Phước 3) được quy hoạch với các chức năng giáo dục, thương mại, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng, kết nối với các trục giao thông như Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn và Vành đai 4.

Tháng 10/2026, EcoLakes Mỹ Phước được vinh danh tại hạng mục Best Eco Friendly Mega Township Development thuộc PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, tiếp nối những ghi nhận dành cho The GLAMOUR và Valley of Dreams II – Luxury trong các năm trước.

Khách hàng đến ký hợp đồng và tham quan dự án ngày 08/11 tại EcoLakes Mỹ Phước

Theo đại diện SetiaBecamex, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi định hướng "Kiến tạo tổ ấm, nâng tầm phong cách sống", đồng thời chú trọng chất lượng xây dựng, tiến độ bàn giao và khả năng vận hành của các tiện ích trong quá trình phát triển dự án.

Thông qua chương trình tri ân, SetiaBecamex mong muốn duy trì kết nối, cung cấp thông tin về quá trình triển khai dự án và tiếp tục đồng hành cùng khách hàng sau cột mốc ký hợp đồng. Việc từng bước hoàn thiện The GLAMOUR và Valley of Dreams II – Luxury cũng góp phần bổ sung những không gian ở mới trong tổng thể EcoLakes Mỹ Phước.

Website: www.ecolakes.vn