Sốt ruột cảnh hoang tàn loạt trụ sở công dôi dư ở Thái Nguyên

Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thái Nguyên đang tiếp tục thông báo, tìm khách thuê đối với hơn 20 cơ sở nhà đất là trụ sở các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, một cán bộ phụ trách cho biết, việc tìm kiếm khách hàng thuê hiện gặp nhiều khó khăn do phần lớn cơ sở nhà đất cho thuê có diện tích lớn. Hơn nữa, giá thuê tương đối cao do được xác định trên cơ sở khấu hao tài sản. Bên cạnh đó, một số trụ sở đã xuống cấp, nếu đưa vào sử dụng phải chi một số tiền lớn để cải tạo lại. Do đó, có những trụ sở nhận được nhiều sự quan tâm, hỏi thuê nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khách hàng phù hợp.