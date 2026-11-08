Thái Nguyên loay hoay tìm khách thuê trụ sở công sau sáp nhập

Sau sáp nhập với Bắc Kạn, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo rà soát, chuyển giao 431 cơ sở nhà, đất dôi dư về các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường quản lý.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên được giao quản lý, khai thác khoảng 80 cơ sở nhà đất là trụ sở công. Trong đó, hơn 30 trụ sở đã được trung tâm chuyển giao cho các đơn vị khác sử dụng.

Với các cơ sở nhà đất còn lại, đơn vị đã nhiều lần phát thông báo tìm khách thuê. Mới đây nhất, ngày 4/11 trung tâm đã phát thông báo tìm khách thuê lần thứ 14.

Một trụ sở công tại phường Phan Đình Phùng chưa được đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, phần lớn các trụ sở đang được tìm kiếm khách thuê nằm tại khu vực Bắc Kạn cũ. Cụ thể, trong đợt thông báo lần thứ 14, có 9 trụ sở được cho thuê theo hình thức niêm yết giá, trong đó 6 cơ sở thuộc địa bàn Bắc Kạn cũ, như Hạt Kiểm lâm số 9 (phường Đức Xuân), trụ sở Sở NN&MT tỉnh Bắc Kạn cũ, trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Kạn cũ.

Tương tự, trong danh mục 12 cơ sở nhà, đất cho thuê theo hình thức giá cạnh tranh tại thông báo đợt 14, có 8 cơ sở thuộc địa bàn Bắc Kạn cũ.

Tại các đợt thông báo lần thứ 12, 13 trước đó, danh mục các cơ sở nhà đất cho thuê cũng không thay đổi bao nhiêu so với lần thứ 14.

Trụ sở MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP. Thái Nguyên hiện đang tìm khách thuê.

Một cán bộ Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, cho biết từ đầu năm đến nay Trung tâm đã tổ chức 13 đợt thông báo (hiện đang phát thông báo lần thứ 14), mời thuê các cơ sở nhà, đất là trụ sở công. Đến nay, hơn 20 trụ sở tìm được khách thuê, hơn 20 cơ sở còn lại trung tâm vẫn tiếp tục thông báo, tìm phương án xử lý.

Cũng theo cán bộ này, việc một số trụ sở dôi dư mà trung tâm được giao quản lý, khai thác chưa tìm được khách thuê do nhiều nguyên nhân. Phần lớn cơ sở có diện tích lớn, khiến việc tìm kiếm khách thuê gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, giá thuê tương đối cao do được xác định trên cơ sở khấu hao tài sản. Do đó, có những trụ sở nhận được nhiều sự quan tâm, hỏi thuê nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khách hàng phù hợp.

Hiện tại, trung tâm vẫn tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ cho thuê hết số cơ sở nhà, đất còn lại.