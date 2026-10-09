Đỗ Thị Huế: Từ một lời cha dặn, 15 năm bền bỉ trao niềm tin cho những người cùng cảnh

‏Nhiều năm đã trôi qua, nhưng chị Đỗ Thị Huế, Chủ nhiệm CLB Người khuyết tật Từ Sơn, Bắc Ninh, vẫn nhớ như in lời cha nói với mình. Từ một người từng cần được tiếp thêm niềm tin, chị đã dành hơn 15 năm để đồng hành, hỗ trợ và tiếp sức cho những người cùng cảnh ngộ. Câu chuyện ấy được chia sẻ trong chương trình "Nối trọn yêu thương" do Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện với sự đồng hành của Tân Hiệp Phát, nhằm lan tỏa những giá trị tích cực và những hành trình sống đẹp trong cộng đồng.‏

‏"Con không hề kém cỏi"‏

‏Năm lên 3 tuổi, Huế mắc bệnh lao cột sống. Cơ thể nhỏ bé hơn bạn bè cùng trang lứa, những hạn chế về sức khỏe khiến chị từng có những năm tháng mặc cảm, tự ti. Nhưng người cha không nhìn con gái bằng ánh mắt thương hại hay phiền chán. Ông nhìn thấy ở con gái mình khả năng sống, làm việc và tạo dựng cuộc đời theo cách của riêng mình.‏

‏"Con không hề kém cỏi. Thế nên con phải tự tin lên."‏

‏Câu nói ấy đã trở thành điểm tựa để cô bé năm nào thay đổi cách nhìn về chính bản thân mình. ‏

‏Từ một người từng cần được tiếp thêm niềm tin, 15 năm qua, chị Huế lại dành phần lớn thời gian và năng lượng của mình để trao niềm tin ấy cho những người cùng cảnh ngộ. ‏

‏Chị Đỗ Thị Huế dành 15 năm đồng hành cùng người khuyết tật, giúp các thành viên có thêm sự tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống. Nguồn: THNĐ‏

‏Từ những con chữ đầu tiên đến cánh cửa bước ra cuộc sống‏

‏Đều đặn những buổi tối trong tuần, căn nhà nhỏ của chị Huế lại vang lên tiếng đánh vần.‏

‏Lớp học có người gần 50 tuổi, có em nhỏ mới 9-10 tuổi. Có người muốn nói nhưng phát âm khó khăn; có người nói được nhưng không nhớ được chữ. Có người bàn tay hạn chế vận động, cầm bút thôi cũng đã là một thử thách. ‏

‏Lớp học buổi tối của chị Huế có những học viên từ khoảng 9 tuổi đến gần 50 tuổi, cùng kiên trì học đọc, viết. ‏ ‏Nguồn: THNĐ‏

‏Chị Huế kiên nhẫn bắt đầu cùng họ từ những điều tưởng như đơn giản nhất: nhận mặt chữ, tập đọc, tập viết từ chính cái tên của mình.‏

‏Với một người bình thường, đó có thể chỉ là những kỹ năng cơ bản. Nhưng với một người ít có cơ hội học tập và hòa nhập, mỗi con chữ lại là một bước tiến. Biết đọc, biết viết giúp họ giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn và quan trọng nhất, nhận ra rằng mình vẫn có thể học, có thể làm và có thể tiến về phía trước.‏

‏Không chỉ dạy chữ, chị Huế còn hướng dẫn các thành viên những kỹ năng rất đời thường như ăn uống, giữ vệ sinh, thay quần áo, chăm sóc bản thân.‏

‏"Muốn hướng dẫn họ thì trước hết phải đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ cần gì, rồi kiên nhẫn chỉ dẫn để họ có thể tự thực hiện", chị Huế chia sẻ.‏

‏Chị không muốn làm thay họ. Chị muốn họ ‏ ‏tự làm được‏ ‏.‏

‏Bởi mỗi việc có thể tự mình hoàn thành là thêm một chút tự tin. Mỗi lần tự tin lại là thêm một bước để bước ra khỏi sự phụ thuộc, khỏi mặc cảm và khỏi "vùng an toàn" mà nhiều người khuyết tật đã tự dựng lên quanh mình.‏

‏Có thành viên từng không muốn tiếp xúc với xã hội. Nhưng qua những hoạt động của câu lạc bộ, người ấy dần bước ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn, thử làm những điều trước đây từng nghĩ mình không thể. ‏

‏Với chị Huế, những kỹ năng tưởng chừng đơn giản như ăn uống, giữ vệ sinh hay tự chăm sóc bản thân có thể giúp người khuyết tật từng bước tự lập hơn. ‏ ‏Nguồn: THNĐ‏

‏Chị Huế đã cùng với cộng đồng của mình tham gia các hoạt đông, những chuyến đi dài mà ngay cả người khỏe mạnh cũng thấy không dễ dàng. Chị từng đồng hành cùng đoàn người khuyết tật chinh phục Fansipan, trong đó có những người sử dụng xe lăn; từng đưa các học viên và những người khuyết tật chưa một lần đi xa về thăm quê Bác.‏

‏Những chuyến đi ấy không nhằm chứng minh rằng người khuyết tật phải làm được những điều phi thường.‏

‏Đơn giản, đó là những cơ hội để họ ‏ ‏thử một lần‏ ‏, trải nghiệm một lần và nhận ra rằng giới hạn đôi khi không chỉ đến từ cơ thể, mà còn đến từ những điều chúng ta nghĩ mình không thể làm.‏

‏Và khi dám thử, một cánh cửa mới có thể mở ra. ‏

‏Chị Huế từng đồng hành cùng đoàn người khuyết tật chinh phục Fansipan, giúp các thành viên có thêm trải nghiệm và thử sức với những hành trình mới. ‏

‏Từ người được trao niềm tin trở thành người trao niềm tin‏

‏Sau 15 năm gắn bó với công tác xã hội, chị Huế không nói nhiều về những bằng khen hay sự ghi nhận.‏

‏Điều khiến chị tự hào nhất là nhìn thấy những người cùng cảnh sống vui hơn, tự tin hơn và chủ động hơn với cuộc sống của mình.‏

‏Các hoạt động chung tạo cơ hội để người khuyết tật gặp gỡ, giao lưu và dần tự tin bước ra khỏi không gian quen thuộc. ‏

‏Bởi chị hiểu rất rõ cảm giác ấy. Chị từng là một cô bé cần một người nói với mình rằng: ‏ ‏"Con không hề kém cỏi"‏ ‏.‏

‏Và hôm nay, bằng lớp học nhỏ, những chuyến đi, những buổi gặp gỡ và từng việc làm giản dị mỗi ngày, chị đang nói điều tương tự với rất nhiều người khác.‏

‏Rằng họ không nhất thiết phải làm mọi thứ giống người khỏe mạnh.‏

‏Nhưng họ có thể học. Có thể tự chăm sóc bản thân. Có thể đi đến một nơi mình chưa từng nghĩ sẽ đặt chân tới.‏

‏Có thể sống vui, sống chủ động và đóng góp theo cách phù hợp với khả năng của mình.‏

‏Nếu có thêm một người tin vào họ, hành trình ấy có thể đi xa hơn. ‏

‏Từng trải qua mặc cảm vì khuyết tật, chị Đỗ Thị Huế dần tìm thấy sự tự tin và dành 15 năm đồng hành, tiếp thêm động lực cho những người cùng cảnh. ‏ ‏Nguồn: THNĐ‏

‏Ngoài công việc mưu sinh, chị Huế dành thời gian chăm sóc các thành viên, tổ chức hoạt động của câu lạc bộ. Buổi tối, chị lại trở về với lớp học. Trong những ngày đồng hành cùng ê-kíp "Nối trọn yêu thương" để kể về câu chuyện của mình, chị vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng rạng rỡ, gần như không để lộ sự mệt mỏi.‏

‏Chị bảo, khi cuộc sống còn cho mình khả năng làm thêm một việc, nói thêm một điều, đi thêm một nơi hay giúp thêm một người, chị vẫn muốn tiếp tục.‏

‏Có lẽ đó chính là điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt trong câu chuyện của Huế: ‏ ‏chị không giữ lại nguồn năng lượng mình nhận được cho riêng mình, mà tiếp tục trao nó đi.‏

‏Nối trọn yêu thương – để những điều tốt đẹp tiếp tục được trao đi‏

‏Hơn 7 năm qua, "Nối trọn yêu thương" do ê-kíp Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tân Hiệp Phát, đã tìm đến nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người và kể lại những câu chuyện về nghị lực, trách nhiệm và tình yêu thương.‏

‏Điểm chung ở những nhân vật của chương trình không chỉ nằm ở những khó khăn họ đã vượt qua, mà còn ở cách họ lựa chọn sống sau những biến cố của cuộc đời. Họ không dừng lại ở việc nhận sự giúp đỡ, mà tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp cho cộng đồng. ‏

‏Từ một nhóm nhỏ ban đầu, câu lạc bộ người khuyết tật do chị Đỗ Thị Huế đồng hành đã phát triển lên gần 100 hội viên, cùng tham gia các hoạt động học tập, giao lưu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. ‏

‏Câu chuyện của chị Huế là một hình ảnh như vậy.‏

‏Cô bé từng mặc cảm vì khác biệt ngày nào đã lớn lên, tự tin xây dựng cuộc sống của mình và dành 15 năm để đồng hành với những người có hoàn cảnh tương tự. Niềm tin được trao từ người cha đã năm xưa vẫn đang tiếp tục được nối dài qua lớp học, những chuyến đi và sự kiên trì đồng hành với những người khác.‏

‏Từ một lời động viên trở thành động lực sống. Từ động lực sống trở thành hành động. Và từ hành động của một người, nhiều người khác có thêm cơ hội để tự tin bước tiếp.‏

‏Đó cũng là giá trị mà "Nối trọn yêu thương" hướng tới: không chỉ kể những câu chuyện vượt khó mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực được tạo nên từ chính cuộc sống của mỗi nhân vật.‏

‏Đại diện Tân Hiệp Phát, Truyền hình Nhân đạo trò chuyện cùng chị Đỗ Thị Huế trong chương trình "Nối trọn yêu thương". ‏ ‏Nguồn: THNĐ‏

‏Theo chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tân Hiệp Phát, đơn vị đồng hành cùng chương trình suốt 7 năm qua, điều đáng quý ở Huế không chỉ là nghị lực vượt qua khó khăn của bản thân mà còn là sự bền bỉ dành thời gian, tâm huyết để hỗ trợ những người xung quanh. Từ trải nghiệm của chính mình, chị thấu hiểu những rào cản mà nhiều người phải đối mặt trên hành trình vươn lên trong cuộc sống, đồng thời kiên trì giúp họ có thêm kỹ năng, thêm cơ hội và sự tự tin để bước về phía trước.‏

‏Với Tân Hiệp Phát, sự đồng hành cùng chương trình xuất phát từ niềm tin rằng những câu chuyện đẹp về nghị lực sống, trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu thương cần được lan tỏa rộng hơn để truyền cảm hứng và nhân lên những điều tốt đẹp trong xã hội.‏

‏Có lẽ câu chuyện của Đỗ Thị Huế không cần một cái kết quá lớn lao, bởi điều đẹp nhất đã nằm trong cách chị sống suốt những năm qua.‏

‏Một người từng được cha trao cho niềm tin đã dành nhiều năm cuộc đời để trao lại niềm tin ấy cho những người khác.‏

‏Chị không nói với họ rằng họ phải trở nên phi thường. Chị chỉ kiên nhẫn nói rằng: ‏ ‏"Bạn thử đi. Bạn có thể làm được điều này".‏

‏Rồi từ một con chữ, một kỹ năng nhỏ, một chuyến đi, một lần bước ra ngoài, những con người từng nghĩ mình bị giới hạn bắt đầu nhìn thấy nhiều khả năng hơn trong chính mình. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất của sự đồng hành: không phải làm thay một người, mà là giúp họ có thêm niềm tin để tự bước đi.‏

‏Và đôi khi, điều một người cần nhất không phải là ai đó mở sẵn một con đường. Mà chỉ cần một người tin rằng ‏ ‏họ có thể bước trên con đường ấy‏ ‏.‏

‏Như người cha từng tin vào Huế. Như Huế hôm nay đang tin vào những người có hoàn cảnh tương tự mình.‏

‏Và như những vòng yêu thương được nối tiếp, từ người này sang người khác, để mỗi người nhận được một chút niềm tin rồi lại có thể trao đi nhiều hơn cho cuộc đời. ‏