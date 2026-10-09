Đại diện Cục Thuế lên tiếng về việc phân biệt DN cố tình né thuế với ‘đóng cửa’ thực sự để tránh tạm hoãn xuất cảnh kéo dài

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế).

Hôm 9/10 diễn ra tọa đàm “Làm sạch mã số thuế: Làm sao để doah nghiệp “đóng cửa” thuận lợi?” do Báo Dân trí phối hợp với Cục Thuế tổ chức.

Tọa đàm đặt ra vấn đề: Nhiều người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp còn nghĩa vụ thuế. Cục Thuế có cơ chế nào để phân loại giữa trường hợp cố tình né tránh nghĩa vụ thuế và trường hợp doanh nghiệp thực sự đã “đóng cửa”, không còn khả năng hoạt động, qua đó tránh để việc tạm hoãn xuất cảnh kéo dài?

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế) cho biết theo quy định hiện nay người nộp thuế sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.

Đối với trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp đang hoạt động, mức nợ thuế là 500 triệu đồng, đối với chủ sở hữu hưởng lợi với doanh nghiệp này cũng phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.

Nếu không hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ có thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra còn đối tượng là người đại diện theo pháp luật không làm việc tại địa chỉ đăng ký.

Theo quy định của pháp luật tại Nghị định 252 có nêu những trường hợp chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật không hoạt động tại địa chỉ đăng ký mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Những trường hợp doanh nghiệp này sẽ còn nghĩa vụ về nộp thuế, khai thuế. Sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo thì người nộp thuế sẽ phải quay lại cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục.

Ông Huy cho biết cơ quan thuế đã nâng cấp công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông, thông báo tình hình tạm hoãn xuất cảnh trên etax Mobile. Người nộp thuế có thể theo dõi để chủ động xử lý. Mục tiêu của chính sách là để công bằng, bình đẳng giữa người thực hiện tốt chính sách pháp luật và người không tốt, không đầy đủ quy định pháp luật.

“Mục tiêu của chính sách là đảm bảo thu hồi tiền nợ thuế cho ngân sách Nhà nước và chúng tôi cũng khuyến cáo tất cả người dân hãy cài đặt ứng dụng để nắm bắt được chúng ta có đang là đại diện doanh nghiệp nào không và nắm bắt các thủ tục khi chúng ta liên hệ với cơ quan thuế quay trở lại nghĩa vụ thì ngay tại thời điểm đó thông báo tạm hoãn xuất cảnh sẽ được gỡ ngay tức khắc”, ông Huy nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế), cho biết thực tế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh hiện nay phát sinh một số vấn đề.

Ví dụ, người nộp thuế phải tham dự một hội thảo quốc tế, có chuyến công tác hoặc đã mua vé máy bay và chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi. Nếu phải hủy chuyến vào thời điểm đó, hậu quả có thể rất lớn.

Do đó, chuyên gia đề xuất trong những trường hợp người nộp thuế không nắm được thông tin trong thời gian trên 120 ngày, không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh hoặc phát sinh khoản nghĩa vụ thuế do sai sót, chênh lệch dữ liệu..., thì cần có cơ chế xử lý linh hoạt, thay vì áp dụng ngay biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà không phân biệt mức nghĩa vụ thuế.

“Trong trường hợp người nộp thuế phát hiện mình còn nghĩa vụ thuế và muốn hoàn thành ngay, có thể cho phép họ sử dụng tài khoản cá nhân để nộp thuế trực tuyến trên cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile”, bà Cúc nhấn mạnh.

Quan trọng hơn, theo lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế, cần có cơ chế kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan xuất nhập cảnh. Khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông tin có thể được cập nhật ngay trên hệ thống để cơ quan xuất nhập cảnh xác nhận người đó đã hoàn thành nghĩa vụ, qua đó kịp thời giải quyết việc xuất cảnh nếu họ có chuyến bay hoặc lịch trình đã được lên kế hoạch.