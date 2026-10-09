Chưa đề xuất bổ sung vốn trung hạn cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ Xây dựng đề xuất trước mắt chưa bổ sung vốn trung hạn cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 của dự án là 224.586 tỷ đồng, gồm 94.507 tỷ đồng vốn đối ứng và 130.079 tỷ đồng vốn vay. Nhu cầu vốn tập trung cao nhất vào năm 2028, với 73.194 tỷ đồng, tiếp đến là năm 2029 với 59.346 tỷ đồng. Năm 2027 cần 33.043 tỷ đồng, năm 2030 cần 43.893 tỷ đồng và năm 2026 cần 15.110 tỷ đồng.

So với mức vốn trung hạn 148.478 tỷ đồng đã đăng ký trước đó, nhu cầu vốn dự kiến còn thiếu 76.108 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng việc xác định khả năng hấp thụ vốn cần căn cứ tiến độ triển khai thực tế, nhất là khi các gói thầu xây lắp được triển khai.

Đây là dự án đường sắt điện khí hóa mới, quy mô lớn và phức tạp, lần đầu được thực hiện tại Việt Nam. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đã phát hiện nhiều đoạn tuyến giao cắt hoặc chạy song song với các đới đứt gãy địa chất như sông Hồng, sông Lô, sông Chảy. Một số đoạn tuyến và vị trí nhà ga cũng cần điều chỉnh để phù hợp địa hình, phương án tiếp cận và định hướng phát triển đô thị, ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng giải ngân.

Trước đó, vào tháng 7-2026, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 29.189 tỷ đồng vốn chưa có nhu cầu sử dụng, chưa có khả năng giải ngân trong năm 2026, nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Bộ Xây dựng cho biết khả năng hấp thụ vốn sẽ được xác định sát hơn khi các gói thầu xây lắp triển khai. Vì vậy, trước mắt, Bộ chưa đề nghị bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho dự án.