Phó Thủ tướng: Tận dụng mọi chính sách để kiểm soát lạm phát

Dự báo lạm phát cao nhất 5,5%

Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành và đưa ra dự báo, đề xuất kịch bản cho những tháng còn lại của năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Bước vào quý IV, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, với sách giáo khoa, năm học 2026-2027, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam kê khai mức giá giảm bình quân 13,3%. Chính phủ cũng quy định miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 và khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện sớm.

Về lĩnh vực y tế, trong 3 tháng cuối năm 2026, để đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Y tế chưa thực hiện điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026: tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%-5,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2%-5,5%.

Điều hành giá không đồng đều

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, thời gian qua, công tác điều hành giá của các địa phương không có sự đồng đều. Bên cạnh nhiều địa phương kiểm soát giá rất tốt, cũng còn nhiều địa phương kiểm soát giá chưa tốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. (Ảnh: VGP)

Giai đoạn từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp.

Trong đó, cần tập trung kiểm tra giám sát những lĩnh vực mình phụ trách bởi "có những thời điểm giá đầu vào đã giảm, thế nhưng giá đầu ra, giá dịch vụ rồi giá hàng hóa lại không giảm tương ứng hoặc giảm rất chậm".

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, theo dõi sát diễn biến của tỷ giá, lãi suất tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế để chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống cho người dân. Theo Phó Thủ tướng, phải tận dụng mọi chính sách để có thể kiểm soát được CPI.

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ giá.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá; xử lý nghiêm các trường hợp chậm điều chỉnh hoặc lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước vận tải bất hợp lý.