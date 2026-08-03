Giữ ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chiều 3-8, trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời tại họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Phó Thống đốc, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 8,18%, trong khi lạm phát bình quân 7 tháng được kiểm soát ở mức 4,39%, lạm phát cơ bản ở mức 4,19%, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% trong năm 2026, áp lực đối với những tháng còn lại của năm là rất lớn. Vì vậy, Chính phủ đã xây dựng kịch bản điều hành rất chi tiết, trong đó chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng vừa bảo đảm cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, vừa ưu tiên kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ điều hành như nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, cung ứng vốn với kỳ hạn và khối lượng phù hợp theo nhu cầu của thị trường, qua đó bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tiền tệ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng trong những thời điểm thị trường có nhu cầu lớn.

Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Nhờ đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng duy trì ổn định, thanh khoản hệ thống được bảo đảm.

Về tỷ giá, Phó Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt theo diễn biến cung - cầu ngoại tệ, xuất nhập khẩu, đầu tư và vay nợ nước ngoài, đồng thời phối hợp đồng bộ với các công cụ điều hành khác để ổn định thị trường ngoại hối.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, tỷ giá cơ bản ổn định, tương đương cuối năm 2025. Thậm chí, tại thời điểm họp báo, đồng Việt Nam còn tăng giá nhẹ so với cuối năm trước. Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, so với nhiều đồng tiền trong khu vực và trên thế giới, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất, qua đó góp phần hạn chế lạm phát nhập khẩu và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên cấp tín dụng cho các dự án lớn, đặc biệt là 18 dự án hạ tầng trọng điểm có tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và địa phương.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn lên 30-40%, tạo thêm dư địa cấp tín dụng cho các dự án trọng điểm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép các khoản cho vay đối với nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất không tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện để các ngân hàng mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên và an sinh xã hội.

Về phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, Phó Thống đốc cho biết, hai chính sách được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng nhằm tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, ngày 30-7-2026, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50%, tạo thêm dư địa cho các tổ chức tín dụng mở rộng cho vay. Chính sách này được áp dụng trong thời gian 2 năm, từ 1-8-2026 đến hết ngày 31-7-2028.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại, đặc biệt là 4 ngân hàng thương mại nhà nước, chủ động bố trí nguồn vốn để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các lĩnh vực ưu tiên. Đến nay, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký 220.000 tỷ đồng cho gói tín dụng ưu đãi này. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện hướng dẫn để triển khai trong những ngày tới.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, đến ngày 29-7-2026, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025. Dòng vốn tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tăng trưởng tín dụng, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo mục tiêu và kịp thời có các giải pháp điều hành phù hợp.

Về hoàn thiện thể chế, Ngân hàng Nhà nước đang trình cấp có thẩm quyền dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Phòng, chống rửa tiền. Các sửa đổi nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn vốn và tạo nền tảng pháp lý để hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.