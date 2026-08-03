Thiếu vật liệu thi công, cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng khó về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc về đích - Ảnh: Báo XD

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu

Cơ quan này cho biết: Ngày 23/7/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra hiện trường và đánh giá tình hình triển khai dự án. Sau khoảng 14 tháng thi công, giá trị thực hiện mới đạt khoảng 1.879 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 4.150 tỷ đồng, tương đương hơn 45%.

Tiến độ giải ngân của dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Trong tổng số khoảng 2.773 tỷ đồng vốn được bố trí cho dự án trong năm 2026, đến nay mới giải ngân khoảng 567 tỷ đồng, đạt hơn 20%. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tỷ lệ này thấp hơn mặt bằng chung của cả nước.

Bên cạnh áp lực về tiến độ và giải ngân, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cảnh báo nguy cơ thiếu hụt vật liệu xây dựng khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trong khu vực đang được triển khai đồng thời.

Riêng đối với dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình, nhu cầu cấp phối đá dăm khoảng 66.000 m³ và đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa khoảng 125.000 m³. Đây là những loại vật liệu thiết yếu cho thi công nền, móng và mặt đường. Nếu nguồn cung không được bảo đảm kịp thời, tiến độ các hạng mục trọng yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Chủ động tìm nguồn cung vật liệu tại các tỉnh lân cận

Để tránh tình trạng thiếu vật liệu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tiếp tục rà soát, bổ sung các nguồn cung phục vụ thi công. Trường hợp nguồn vật liệu trên địa bàn không đáp ứng nhu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cần chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để hướng dẫn khảo sát, đánh giá và bổ sung nguồn cung.

Đáng chú ý, theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình, dự án được triển khai trong giai đoạn 2024-2026. Với thời gian hoàn thành không còn nhiều, yêu cầu tăng tốc thi công và giải ngân trong những tháng cuối của dự án đang trở nên cấp thiết.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng số mũi thi công, tăng ca, tăng kíp và điều hành quyết liệt nhằm đẩy nhanh khối lượng thực hiện.

Chủ đầu tư đồng thời phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, lựa chọn biện pháp thi công phù hợp để thúc đẩy các hạng mục có khả năng tạo giá trị khối lượng lớn; chủ động tập kết vật liệu tại hiện trường và tổ chức sản xuất các cấu kiện bán thành phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát hiện trường cũng được yêu cầu tăng cường để kịp thời đôn đốc nhà thầu, vừa bảo đảm tiến độ, vừa kiểm soát chất lượng công trình.

Bên cạnh việc tăng tốc thi công, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư rà soát quy trình xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ, xây dựng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thời gian xử lý nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 của dự án mới đạt 20,5%, thấp hơn mặt bằng chung. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nếu không sớm cải thiện, tiến độ giải ngân có thể trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến dòng tiền của dự án và hoạt động của các nhà thầu.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu cải tiến quy trình gia tải xử lý nền đất yếu trên cơ sở điều kiện địa chất, hiện trường và kết quả quan trắc, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và chất lượng.

Đáng chú ý, cùng với yêu cầu tăng tốc tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ. Chủ đầu tư phải tiếp tục chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng, đồng thời khắc phục đầy đủ các tồn tại đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chỉ ra trong các đợt kiểm tra.

Song song với đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên toàn tuyến cũng phải được chấn chỉnh. Các đơn vị thi công được yêu cầu triển khai đầy đủ các biện pháp giảm bụi, hạn chế đất đá rơi vãi trên mặt đường, thường xuyên tưới nước chống bụi, dặm vá ổ gà và xử lý các đoạn đường sình lầy trên hệ thống đường địa phương do xe tải trọng lớn gây ra, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.