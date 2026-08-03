Thông tin mới nhất từ Thứ trưởng Bộ Tài chính về các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí thời gian tới

Theo đó, trả lời báo chí về những kế hoạch, đề xuất kéo dài các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế đến hết năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, về thuế giá trị gia tăng, hiện nay chính sách đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng dịch vụ có mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030.

Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, tác động mặt hàng này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của nền kinh tế và tác động đến giá cả. Do đó, căn cứ vào chính sách tài khóa mà Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Giảm các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Đồng thời, tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.

Một chính sách nữa là trong quá trình xảy ra xung đột ở Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, Ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng cho việc hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu để chúng ta bình ổn giá xăng dầu. Kết quả đã phát huy tác dụng rất tốt trong giai đoạn vừa qua.

"Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành có liên quan xây dựng các phương án giá, phương án thuế, phí, lệ phí liên quan để ứng phó với các kịch bản nếu như có những biến động phức tạp và cần có giải pháp của Chính phủ nhằm giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bảo đảm các mục tiêu chung", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin.