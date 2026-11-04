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Doãn Hải My gặp sự cố ở sân Hàng Đẫy

| | Lifestyle

Doãn Hải My bị chặn ở cửa, không thể vào sân Hàng Đẫy gặp Văn Hậu sau trận đấu của CLB CAHN.

Sau trận hòa đầy tiếc nuối 0-0 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Kyoto Sanga tại vòng bảng AFC Champions League Elite diễn ra tối 3/11/2026, một sự cố nhỏ dở khóc dở cười đã xảy ra với Doãn Hải My – bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Cụ thể, ngay khi trận đấu kết thúc, Doãn Hải My đã chủ động di chuyển xuống khu vực cửa A7 sân Hàng Đẫy để vào sân gặp chồng. Tuy nhiên, cô lại bị lực lượng an ninh tại cửa kiểm soát ngăn lại. Thời điểm này, một đám đông người hâm mộ đang vây kín lối đi với mong muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng các cầu thủ. Để đảm bảo trật tự và sự công bằng, bảo vệ sân không thể linh động ưu tiên cho riêng cô vào bên trong, dù Hải My đã kiên nhẫn giải thích mình là người nhà cầu thủ. Không còn cách nào khác, người đẹp sinh năm 2001 đành ngậm ngùi tuân thủ quy định chung, đứng kiên nhẫn bên ngoài khu vực cửa sân Hàng Đẫy chờ Văn Hậu hoàn tất công việc để cùng ra về.

Hải My gặp sự cố nhỏ ở sân Hàng Đẫy (Ảnh: Love V.League)

Sau đó cô phải đứng bên ngoài đợi chồng (Ảnh: Love V.League)

Trước đó trong suốt 90 phút thi đấu, sự xuất hiện của "hậu phương" trên khán đài đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các CĐV. Doãn Hải My xuất hiện rạng rỡ trong chiếc áo đấu màu đỏ mang số 5 của chồng, liên tục tươi tắn theo dõi và cổ vũ nhiệt thành cho đội nhà.

Hải My trước đó ở trên khán đài (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Dù nhận được sự tiếp sức mạnh mẽ từ khán giả nhà, CLB CAHN vẫn trải qua một trận đấu đầy tiếc nuối. Thầy trò HLV Alexandre Polking làm chủ thế trận, áp đảo toàn diện và tung ra tới 17 cú dứt điểm nhưng không thể xuyên thủng lưới đại diện Nhật Bản. Kết quả hòa 0-0 khiến CLB CAHN có 4 điểm sau 4 lượt trận, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 16 đội ở các lượt đấu tiếp theo.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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