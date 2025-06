Doãn Hải My lộ diện sau nghi vấn thẩm mỹ, nhan sắc chuẩn “tiểu thanh Hà thành”, Đoàn Văn Hậu chỉ nói một điều

Gần đây, Doãn Hải My - vợ cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện với diện mạo lạ lẫm. Trong một đoạn video đăng tải trên mạng, cô để mặt mộc, nằm trên giường với thần sắc mệt mỏi, gương mặt lộ rõ dấu hiệu thiếu sức sống. Hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn cô đã can thiệp thẩm mỹ, đặc biệt là sau sinh con đầu lòng.

Nhiều ý kiến cho rằng nàng WAG đình đám đã “trùng tu” nhan sắc để lấy lại phong độ, thậm chí một số cư dân mạng còn chỉ ra những chi tiết như sống mũi cao hơn, cằm thon gọn hơn so với trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người bênh vực, cho rằng gương mặt của Hải My chỉ khác đi do kỹ thuật trang điểm, đánh khối hoặc do filter trên app chụp ảnh, chứ hoàn toàn không có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ.

Doãn Hải My làm môi và mày

Trước tin đồn, Doãn Hải My nhiều lần khẳng định gương mặt mình hoàn toàn tự nhiên, chưa từng can thiệp dao kéo. Cô cho biết những thay đổi, nếu có, chủ yếu đến từ việc cô chọn làm một số dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun chân mày để tiết kiệm thời gian trang điểm, nhất là khi cô bận rộn chăm sóc con nhỏ.

Bên cạnh đó, vợ Văn Hậu mới nhổ răng khôn, cô cho biết sau khi nhổ, cô bị hành sốt liên tục ba ngày, mệt mỏi và khá đau đớn, làm người hâm mộ lo lắng và bày tỏ sự đồng cảm. Trong loạt ảnh gia đình, Hải My xuất hiện cực xinh đẹp chuẩn tiểu thư Hà thành. Tuy nhiên, nụ cười của cô khá gượng gạo nhưng vẫn được Đoàn Văn Hậu khen “cười đẹp”.

Doãn Hải My lộ diện cùng Văn Hậu và con trai

Văn Hậu và Hải My công khai chuyện tình vào tháng 8/2022 khi tình cảm đã đủ chín muồi. Trong suốt ba năm yêu nhau, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội, từ những chuyến du lịch biển đến các dịp lễ quan trọng, và luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình lẫn người hâm mộ. Tháng 9/2023, Văn Hậu bất ngờ cầu hôn Hải My tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội và đăng ký kết hôn vào ngày 20/10/2023. Đến tháng 11 cặp đôi tổ chức lễ cưới.

Nhan sắc ngọt ngào của Hải My

Sau khi kết hôn, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã quyết định xây dựng một căn biệt thự 4 tầng tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình mới. Ngôi nhà có diện tích 90 m², được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu kem ấm áp, tạo cảm giác sang trọng và ấm cúng. Bên trong, phòng khách rộng rãi được trang bị bộ sofa lớn, cầu thang xoắn cong độc đáo, tường ốp gỗ, cùng ba phòng ngủ và một phòng thay đồ riêng biệt.

Trước đó, cặp đôi từng sống trong một căn chung cư tại Hà Nội nhưng sau khi có con, họ mong muốn có không gian rộng rãi hơn nên đã quyết định chuyển về nhà mặt đất; căn chung cư cũ hiện đã được rao bán với giá khoảng 9 tỷ đồng. Mặc dù Văn Hậu đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa thể thi đấu, thu nhập của anh vẫn thuộc hàng top bóng đá Việt Nam với mức lót tay khoảng 11 tỷ đồng cho hai năm hợp đồng cùng mức lương khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng tại CLB Công an Hà Nội.