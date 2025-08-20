Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh ngày Quốc khánh 2-9

20-08-2025 - 15:48 PM | Xã hội

Hơn 30 quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến san bay quốc tế Nội Bài để tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9.

Trưa 20-8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Việt Nam.

Tại sân bay, Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Việt Nam.

Khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 gồm hơn 30 quân nhân. Các quân nhân của Nga có chiều cao lý tưởng khoảng 1,8-1,9 m.

Ngay khi chuyên cơ chở lực lượng quân nhân Nga hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo bảo đảm nhanh gọn, an toàn. Sau đó, các quân nhân Liên bang Nga lên xe di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 2.

Các quân nhân của Nga có chiều cao lý tưởng khoảng 1,8-1,9 m.

Trước đó, đoàn quân nhân Campuchia và Lào lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15 và 16-8. Hai đoàn lưu trú tại Phú Thọ và đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Đoàn quân nhân Nga tham gia diễu binh Quốc khánh 2-9

Trong cuộc họp báo Chính phủ ngày 7-8, thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục phó Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Việt Nam mời 4 nước dự diễu binh dịp Quốc khánh. Ba đoàn gồm Nga, Lào và Campuchia đã nhận lời tham dự và có mặt tại Việt Nam.

Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 3.

Các quân nhân Liên bang Nga chuẩn bị lên xe di chuyển về Hà Nội

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

