Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khoe giấy đăng kí kết hôn đúng 20/10

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe giấy đăng kí kết hôn cùng vợ xinh đẹp Doãn Hải My. Anh không nói dài dòng mà chỉ dùng kí hiệu đã đóng dấu để biểu thị cho việc xác lập mối quan hệ vợ chồng hợp pháp cùng người đẹp sinh năm 2001.

Trong ngày đi đăng kí kết hôn, đôi trai tài gái sắc khoe diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn đầy hạnh phúc. Cả hai trao cho nhau ánh nhìn đắm đuối, cùng cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn với niềm tự hào. Văn Hậu diện áo phông trắng thoải mái, năng động. Còn Hải My diện váy nữ tính, dịu dàng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khoe giấy đăng kí kết hôn

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, năm nay 24 tuổi. Anh là cầu thủ thuộc biên chế CLB bóng đá Công An Hà Nội. Văn Hậu nổi tiếng là hậu vệ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam trong 6 năm trở lại đây. Văn Hậu cũng là cầu thủ trẻ nhất được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Với tinh thần thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm cùng lợi thế thể hình, tài năng, Văn Hậu thường xuyên đá chính cho các đội tuyển Việt Nam. Tuổi 24, Văn Hậu có danh tiếng, nhà cửa khang trang, sở hữu xe sang bạc tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, anh nay đã có thêm bà xã xinh đẹp đồng hành, cùng nhau xây dựng mái ấm.

Về phía Doãn Hải My, cô được biết đến là Người đẹp tài năng từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái trang nhã đúng chất tiểu thư Hà thành. Cuối tháng 9 vừa qua, Văn Hậu đã cầu hôn Hải My. Cả hai sẽ làm đám cưới trong thời gian tới.

Đôi trai tài gái sắc nhất làng bóng đá Việt đã chính thức trở thành vợ chồng