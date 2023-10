Doanh nghiệp bất động sản bán dự án, xoay tiền trả nợ

Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung bất động sản, nhà ở vẫn hạn chế trong quý II khi số lượng dự án hoàn thành chỉ bằng một nửa so với quý I và chỉ bằng khoảng 29% so với cùng kỳ 2022. Nhiều dự án bị dừng hoặc chậm triển khai do vướng mắc về pháp lý, vốn.