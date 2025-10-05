Doanh nghiệp bất động sản của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ sắp chào sàn HOSE, định giá vượt DIC Corp, Nam Long, Hà Đô

Thông tin mới cập nhật, CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) chấp thuận niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 6.724 tỷ đồng. Cổ phiếu CRV sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 10/10, với giá tham chiếu phiên chào sàn là 26.000 đồng/cp, biên độ dao động ±20%.

Tính theo mức giá chào sàn, Bất động sản CRV có thể được định giá gần 17.500 tỷ đồng. Như vậy sau IPO, giá trị thị trường của CRV "vượt mặt" nhiều tên tuổi lớn của ngành bất động sản trên sàn như DIC Corp (17.100 tỷ đồng), Nam Long (14.300 tỷ đồng), hay Hà Đô (11.000 tỷ đồng).

Thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV từng là cái tên khá mờ nhạt trên thị trường bất động sản. Nhưng sau gần hai thập kỷ mở rộng và tăng vốn liên tiếp, đến đầu 2022 vốn điều lệ của CRV đã lên 6.724 tỷ đồng, đưa công ty trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tài chính Hoàng Huy (TCH).

Ngày 18/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) chính thức sở hữu 51% cổ phần của CRV, qua đó nắm quyền kiểm soát công ty này. Trước đó, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) đã sở hữu 51% cổ phần của HHS, nghĩa là TCH gián tiếp kiểm soát CRV thông qua HHS.

Chủ tịch HĐQT của CRV là ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ hiện cũng đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại TCH và HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ sinh ngày 6/11/1955 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vị doanh nhân đến từ "đất cảng" này hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng khi trực tiếp nắm giữ hơn 262 triệu cổ phiếu TCH.﻿

Bất động sản CRV được biết đến với loạt dự án lớn tại Hải Phòng, trong đó Hoàng Huy New City – II tại Thủy Nguyên rộng 49,4 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng; Hoàng Huy Commerce tại Kênh Dương – Vĩnh Niệm với vốn 3.706 tỷ đồng, Hoàng Huy Grand Tower ở Sở Dầu với vốn 1.486,5 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng hàng nghìn căn hộ.

Về kế hoạch kinh doanh, CRV đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ trong năm 2025, tăng lần lượt 82% và 250% so với năm trước. Sang năm 2026, chỉ tiêu tiếp tục nâng lên doanh thu 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử Bất động sản CRV.

Trước khi niêm yết, vào tháng 7/2025, Đại hội đồng cổ đông CRV đã thông qua phương án phát hành thêm 16,81 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:1, với giá chào bán 26.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, công ty dự kiến huy động được 437 tỷ đồng, toàn bộ số vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án Hoàng Huy New City – II tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.