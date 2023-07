Doanh nghiệp bất động sản Long An gặp khó khi chuyển mục đích sử dụng đất

Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2 chậm triển khai vì chưa được chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh: Phong Nhã

Doanh nghiệp và người dân đều gặp khó

Đại diện Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cho biết, Tập đoàn đang triển khai đầu tư 2 dự án tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đó là dự án Khu tái định cư với diện tích khoảng 14,8ha và dự án Khu đô thị hơn 77ha. Trong đó, dự án Khu tái định cư đang thực hiện kê biên, kiểm đếm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dự án đã phải dừng lại để chờ Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp.

Đối với dự án Khu đô thị Quốc tế Năm Sao, hiện dự án đang thực hiện giai đoạn 3 và 4 với diện tích 195ha cũng chưa thể triển khai được vì còn phải chờ cơ quan chức năng của tỉnh xin chủ trương của Thủ tướng về chuyển đổi mục đích đất lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Long An tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa X, tại tỉnh Long An còn có Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2, và dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm cũng chậm trong thực hiện công tác đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; nguyên nhân là do chủ đầu tư cũng đang gặp khó khăn trong thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp.

Dự án chậm được chuyển đổi mục đích sử dụng đất không chỉ khiến cho doanh nghiệp "bất động" mà người dân có đất nằm trong quy hoạch dự án cũng rất "khổ sở" vì ruộng bỏ hoang, nhà hư dột không thể xây dựng lại; đất đai cũng không thể thế chấp ngân hàng để có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Dự án Khu đô thị Quốc tế Năm Sao cũng đang gặp khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh phối cảnh dự án

Chậm là do phải chờ quy hoạch được duyệt

Theo ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở TN&MT Long An, đối với việc xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp: Trước đây, do Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên các dự án chưa được tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đã được phê duyệt, Sở TN&MT sẽ phối hợp với UBND cấp huyện và chủ đầu tư rà soát tất cả các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp để làm các thủ tục trình Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa.

Đồng thời, để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất về thành phần hồ sơ, góp phần đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa, Sở TN&MT đã có Văn bản số 5129/STNMTQLĐĐ, ngày 06/7/2023 hướng dẫn UBND cấp huyện về thành phần hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác các dự án trên địa bàn tỉnh trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định. Các hồ sơ sau khi UBND tỉnh đã trình Bộ TN&MT, Sở TN&MT đã tích cực đôn đốc, phối hợp để các đơn vị trực thuộc Bộ sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.

"Riêng dự án Khu Đô thị Đông Nam Á Long An giai đoạn 2: Ngày 25/5/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đã có Công văn số 2200/SKHĐT-KTĐN xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, hiện nay dự án này chưa đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa theo quy định", ông Thành cho hay.

Đối với những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 2 dự án do Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, ngày 20/11/2018, UBND tỉnh đã có Tờ trình 149/TTr-UBND kiến nghị Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất tại Khu tái định cư và Khu đô thị Năm Sao trên địa bàn.

Tiếp đó, theo ý kiến thẩm định của Bộ TN&MT, UBND tỉnh đã có các Công văn số 6368/UBND-KTTC, Công văn số 2775/UBND-KTTC, Công văn số 5144/UBND-KTTC để giải trình các nội dung liên quan.

Tuy nhiên, do việc thẩm định của Bộ TN&MT và giải trình của UBND tỉnh mất nhiều thời gian, dẫn đến chủ trương đầu tư dự án đã hết hạn; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cũng đã hết kỳ quy hoạch.

Do trong thời gian từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2023, phải chờ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt nên các dự án của địa phương chưa được Bộ TN&MT xem xét thẩm định để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

"Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg, ngày 13/6/2023. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt, điều chỉnh, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở TN&MT căn cứ quy hoạch vừa được phê duyệt, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Cần Đước hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ (thông qua Bộ TN&MT), chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trước ngày 30/9/2023 để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; hoàn thành các thủ tục, đưa dự án vào hoạt động vào cuối năm 2024", người đứng đầu chính quyền tỉnh Long An cho biết.