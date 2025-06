Doanh nghiệp bất động sản tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu có động thái mới khi sáp nhập vào TPHCM

Doanh nghiệp địa ốc hồ hởi ra quân đón "sóng" sáp nhập

Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức mang tên Tp.HCM từ ngày 1/7, đây được xem là cột mốc đánh dấu giai đoạn tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, hạ tầng và dòng vốn đầu tư.

Chọn "điểm rơi" sáp nhập, các doanh nghiệp bất động sản phát triển dự án tại 2 thị trường này liên tục có hoạt động gây chú ý. Đặc biệt, tại Bình Dương – khu vực có nguồn cung căn hộ sôi động nhất nhì thị trường phía Nam tận dụng thời điểm này hồ hởi ra quân đón đầu sức cầu.

Có thể kể đến ngày 28/6, Tập đoàn Bcons khởi công dự án Bcons Bình An Đông Tây tại đường Thống Nhất, P.Bình An, Dĩ An (nay là P.Bình An, Tp.HCM) với hơn 1.800 căn hộ giá vừa túi tiền. Sắp tới, đơn vị này tiếp tục tung ra các sản phẩm cuối cùng tại tháp Green Diamond thuộc dự án Bcons City, cũng nằm ngay mặt tiền đường Thống Nhất.

Tương tự, cuối tháng 7/2025, dự án TT AVIO của Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group sẽ chính thức mở bán tháp mới với quy mô 1.000 căn hộ, giá từ 33,6 triệu đồng/m2.

Dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group cũng tận dụng giai đoạn này để giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Dự án có quy mô gần 800 căn hộ giá hợp lý, sẽ kick off vào tháng 7/2025.

Tâm lý tích cực sau sáp nhập tỉnh thành đã tạo nên không khí sôi động cho các dự án cận kề Tp.HCM. Ảnh minh hoạ.

Dự án The Felix của Tập đoàn C-Holdings tại Tp.Thuận An cũng đang rục rịch ra thị trường. Mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la), Chủ tịch Tập đoàn này đã livestream bán hàng với hơn 500 booking trên live gây chú ý.

Một dự án khác là La Pura của Phát Đạt chuẩn bị giới thiệu giai đoạn tiếp theo ra thị trường khi giai đoạn 1 có tỉ lệ hấp thụ khá tốt.

Không nằm ngoài cuộc, Vạn Xuân Group chào sân dự án Happy One Central với quy mô gần 1.300 căn hộ. Doanh nghiệp này kì vọng "đón sóng" sáp nhập với những thay đổi lớn về hạ tầng, đầu tư khi Bình Dương mang tên Tp.HCM.

Bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu không kém phần sôi động khi một số doanh nghiệp liên tục có động thái mở bán dự án mới hoặc giai đoạn tiếp theo của dự án cũ. Đây là khu vực có mức độ quan tâm bất động sản tăng đột biến kể từ khi có thông tin sáp nhập với Tp.HCM. Mức tăng đáng kể tại Phú Mỹ (22%), sau đó là các khu vực Xuyên Mộc (21%), Bà Rịa (16%), Châu Đức (11%), theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn.

Không ít doanh nghiệp hồ hởi bung hàng khiến không khí thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên sôi động từ quý 1/2025 đến nay. Phải kể đến, dự án The Maris Vũng Tàu của TDG Group chuẩn bị chào sân phân khu căn hộ Polarism. Đây là dự án quy mô 23ha gồm khu nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí.

Hay, vào tháng 6/2025, Sun Group chính thức ra mắt KĐT Blanca tại Vũng Tàu. Dự án có quy mô 96,6ha với tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng.

Tương tự, dự án Gold Coast Vũng Tàu quy mô 1.300ha của Goal Coast Holding cũng đang rục rịch thị trường với các sản phẩm biệt thự, shophouse và nhà phố liên kế.

Ngày 21/6, Tập đoàn Quốc Tế Năm Sao - Five Star Group khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao là :Five Star Odyssey và Five Star Poseidon với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, dự án The Grand Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã khởi công phân khu mới 35ha. Có thể thấy, các hoạt động này của doanh nghiệp được xem bước đi nhanh nhạy khi Bà Rịa – Vũng Tàu về "chung nhà" với Tp.HCM.

Kì vọng đón làn sóng giãn dân

Sau sáp nhập, Tp.HCM mới trở thành thành phố đông dân nhất cả nước với gần 14 triệu người, đây cũng là thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất nước.

Dự báo của các chuyên gia trong ngành, hậu sáp nhập, thị trường sẽ chứng kiến làn sóng dịch chuyển nhu cầu nhà ở từ Tp.HCM sang vùng kế cận và các trung tâm công nghiệp, cảng biển rất mạnh mẽ. Việc sáp nhập tạo ra kỳ vọng tăng giá, thu hút dòng vốn đầu tư lớn vào các khu vực giáp ranh. Từ đó tăng vai trò của bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở; phân bổ lại cơ cấu dân cư, giúp giãn dân nội đô, tạo động lực phát triển các vùng đô thị đa trung tâm.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, mật độ dân số Tp.HCM trước khi sáp nhập là 4.363 người/km2, với dân số 9,4 triệu người đang quá tải về hạ tầng, tiện ích. Theo đó, xu hướng dịch chuyển dân cư ra các vùng kế cận vệ tinh đã diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn 2020-2025. Làn sóng này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ giữa các khu vực sau sáp nhập.

Dự báo về mức độ tăng giá bất động sản Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu hậu sáp nhập, ông Trần Khánh Quang, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho hay, hiện mặt bằng giá căn hộ Tp.HCM đã khá cao, trong khi Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu còn ở ngưỡng thấp.

Hai khu vực này sẽ mặt bằng giá bất động sản Tp.HCM để so sánh và tăng theo. Trong đó, khu vực Dĩ An và Thuận An giá bất động sản có thể tăng thêm 15-20% trong thời gian tới. Khu vực Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) tăng từ 30-50%; bất động sản nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, giá dự báo tăng từ 20-30%...

Làn sóng giãn dân sẽ tiếp tục tăng mạnh hậu sáp nhập khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ giữa các khu vực Nguồn: Batdongsan.com.vn



Cùng quan điểm, bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Savills Tp.HCM cho hay, việc Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào Tp.HCM sẽ tạo ra một trung tâm kinh tế đô thị mới có sức cạnh tranh mạnh mẽ, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, địa lý và cơ sở hạ tầng của ba địa phương. Quỹ đất mở rộng, tạo điều kiện cho chiến lược giãn dân, phát triển đô thị vệ tinh và xây dựng các khu đô thị mới hiện đại.

Trong bối cảnh giá bất động sản tại Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thấp hơn Tp.HCM khoảng 20-30%, nhưng vẫn thụ hưởng hệ sinh thái chung, điều này sẽ khiến khoảng cách giá các khu vực này sẽ siết lại gần với Tp.HCM khi "chung một nhà". Tuy nhiên, theo đại diện Savill, để giá trị bất động sản tăng bền vững, cần nền tảng từ hạ tầng giao thông, kinh tế, xã hội và thủ tục hành chính nhanh, gọn.

Chuyên gia cũng dành lời khuyên cho nhà đầu tư khi bước vào thị trường ở giai đoạn này là cần cần tỉnh táo, tránh chạy theo tâm lý đám đông. Những khu vực có quy hoạch cụ thể, đang triển khai hạ tầng trọng điểm, sở hữu tiện ích ngoại khu đầy đủ và chính sách thu hút dân cư sẽ là lựa chọn an toàn. Điều này giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro dòng tiền cả khi mua ở thực hay mua đầu tư.