Doanh nghiệp cần làm gì để tận dụng xu hướng thanh toán không tiền mặt?

"Quét mã QR" - Thói quen không chỉ của Gen Z



Quét mã QR đã trở thành một phần tất yếu trong giao dịch hằng ngày của các bạn trẻ và đang dần hình thành thói quen của những người lớn tuổi hơn. Theo dữ liệu cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, thanh toán bằng quét mã QR tăng tới 86% tại thị trường Việt Nam, dự đoán, giai đoạn cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh hơn nữa.

Không khó để lý giải vì sao người tiêu dùng yêu thích việc thanh toán bằng mã QR - chỉ với một chiếc smartphone, vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể thực hiện các giao dịch có giá trị lớn, cách xa về mặt địa lý nhanh chóng thông qua hệ sinh thái của dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas, hoàn toàn tự động 24/24 và nhanh chóng. Không chỉ vậy, đối với khách hàng, hình thức thanh toán này giúp người mua hàng thuận tiện hơn trong việc mua sắm mà không phải cầm trong người quá nhiều tiền mặt, vừa an toàn vừa đơn giản hóa bóp tiền lại có thể an tâm thỏa sức mua sắm, hạn chế được các tình trạng mất cắp, rơi tiền,...

Chị V (36 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ về trải nghiệm mua sắm của bản thân từ khi hình thức này xuất hiện: "Thanh toán bằng mã QR Code cực kỳ tiện lợi. Chỉ cần mở ứng dụng Ngân hàng lên và quét, việc thanh toán diễn ra nhanh chóng trong vài giây." Chồng chị V cũng hiếm khi mang theo tiền mặt. Tại các quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi, thậm chí khi đi siêu thị, chồng chị cũng mở ví điện tử để quét mã QR.

Mã QR xuất hiện ở nhiều gánh hàng rong đến các cửa hàng F&B sang trọng, giúp khách hàng thanh toán dễ dàng, mua sắm thuận tiện

Sự phổ biến của mã QR còn có nguyên nhân đến từ các doanh nghiệp F&B và các dịch vụ nói chung. Quét mã QR và tiền đổ thẳng vào tài khoản giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc hạch toán thông qua tính năng lịch sử giao dịch, lại tránh được rủi ro mất cắp hoặc phát sinh các vấn đề tài chính như: tiền giả, gian lận trong mua bán,..



Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt còn mang đến các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ ngân hàng, giúp doanh nghiệp/tiểu thương kích cầu tiêu dùng, đồng thời mở rộng "giỏ hàng mua sắm" hơn.

Tối ưu hóa mã QR để hút khách hàng cùng MB cát tường

Mã QR đang trở thành xu hướng được khách hàng yêu thích nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng được tối đa lợi ích khi sử dụng riêng lẻ. Mới đây, Ngân hàng TMCP MBBank (MB) quyết định hợp tác cùng VietQR cho ra mắt bộ sản phẩm: Tài khoản Cát Tường - mã QR Như Ý cùng với các sticker/ mã QR độc đáo hỗ trợ các chủ shop tiếp cận với hình thức thanh toán không tiền mặt. Sản phẩm là sự kết hợp giữa các số tài khoản độc lạ với ý nghĩa phong thủy buôn bán an tâm, kinh doanh phát lộc như 116868, 336868, 886868, 667799, 997799,… và Bộ sưu tập QR Như Ý sáng tạo bao gồm:

Sticker QR Mèo thần tài - xài là lộc tới - biểu tượng của tiền tài, thu hút tài lộc.

Sticker QR Bùa may mắn - buôn may bán đắt - biểu tượng của sự may mắn, xua đuổi sự xui xẻo và mang đến sự bình an.

QR eMBee: cùng ong eMBee hái lộc muôn nơi - biểu tượng của MB tượng trưng cho sự chăm chỉ, cần mẫn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chủ shop.

Những sticker dễ thương sẽ làm khách hàng thích thú hơn, ấn tượng hơn và có lợi thế hơn trong tâm trí của người mua.

Về mặt tài chính, VietQR sẽ giúp các chủ shop quản lý đơn hàng, trung gian miễn phí chuyển và nhận tiền thông qua App MBBank. Ngoài ra, để phục vụ cho nhu cầu nhập hàng cận tết MB còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và tiểu thương cho vay ứng vốn siêu nhanh, thủ tục đơn giản, thời gian xét duyệt ngắn với hạn mức cao. Từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc tiểu thương xoay vòng dòng tiền.



Hy vọng với combo sản phẩm thú vị này, MB và VietQR sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình kinh doanh, giúp các tiểu thương bán lớn nhỏ dễ dàng hơn trong việc quản lý chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng mối khi đi mua sắm.