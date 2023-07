Doanh nghiệp cấp điện cho Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh vừa đạt doanh thu kỷ lục trong quý 2, trung bình mỗi ngày hơn 40 tỷ

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ (tương ứng 53%) so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu kỷ lục trong một quý của doanh nghiệp này. Như vậy, trung bình mỗi ngày trong quý 2 vừa qua, Nhiệt điện Quảng Ninh có thể thu về hơn 40 tỷ từ hoạt động bán điện.

Dù vậy, giá vốn thậm chí còn tăng mạnh hơn với 65% khiến biên lãi gộp bị co lại từ 14% xuống còn 8%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 299 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trong quý 2, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, lần lượt 72% và 18% so với cùng kỳ. Kết quả, Nhiệt điện Quảng Ninh lãi ròng 248 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận sau thuế đạt 392 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Kế hoạch lợi nhuận ròng năm nay của công ty khá khiêm tốn ở mức 440 tỷ đồng, thấp hơn 42% so với thực hiện năm ngoái.

Nhiệt điện Quảng Ninh là đơn vị vận hành 2 nhà máy điện Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 với tổng công suất là 1.200 MW. Đơn vị này phụ trách cung cấp điện cho khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với sản lượng điện bình quân thiết kế 7,2 tỷ kWh/năm. Năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất đạt 7,519 tỷ kWh và sản lượng điện bán ở mức đạt 6,815 tỷ kWh.

Năm nay được dự báo tiếp tục là năm khó khăn với Nhiệt điện Quảng Ninh với bối cảnh xung đột, căng thẳng các khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng, gây biến động nguồn cung, giá cả các nguyên nhiên vật liệu, tỷ giá. Doanh nghiệp cho rằng điều này sẽ tác động mạnh đến đảm bảo nguồn than/giá than cung cấp và áp lực chỉ tiêu suất hao nhiệt so với PPA.

Về công tác ký kết hợp đồng mua bán than năm 2023, Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết đã hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán than năm 2023 với các nhà cung cấp vào tháng 12/2022. Cụ thể, hợp đồng mua than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở mức 3 triệu tấn (+/-5%) và hợp đồng mua than với Tổng Công ty Đông Bắc ở mức 900.000 tấn (+/-10%).

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh đã giảm nhẹ 2,5% so với đầu năm xuống còn 7.850 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tài sản cố định (3.800 tỷ đồng) và các khoản phải thu (2.900 tỷ đồng). Các khoản phải thu chủ yếu là công nợ của các công ty mua bán điện cùng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nợ vay tài chính cũng đã được tiết giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm từ mức gần 1.100 tỷ xuống còn 700 tỷ đồng vào cuối quý 2.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu QTP đã quay đầu điều chỉnh sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào ngày 10/7. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 17.600 đồng/cp, tăng 44% so với đầu năm. Vốn hoá thị trường tương ứng xấp xỉ 8.000 tỷ đồng.