Doanh nghiệp có kế hoạch lên sàn HoSE "dốc hầu bao" chi gần 800 tỷ trả cổ tức, cổ đông Nhà nước “đánh tiếng” thoái vốn

Ngày 30/8 tới đây, Công ty Cổ phần PVI (mã: PVI) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 32% (1 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 20/9/2024.

Với hơn 234 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI dự kiến bỏ ra 750 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về cơ cấu cổ đông, HDI Global SE là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 96 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 41,05% vốn ước tính nhận về 308 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hiện đang sở hữu 35% cổ phần dự kiến nhận về hơn 262 tỷ đồng, Funderburk Lighthouse Litmited sở hữu 12,61% cổ phần sẽ nhận về 94 tỷ đồng.

PVI thực hiện chi cổ tức tỷ lệ cao sau một năm 2023 kinh doanh thuận lợi. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch năm. Khoản lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao kỷ lục 1.007 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% so với cùng kỳ và vượt tới 26% kế hoạch cả năm.

Sang nửa đầu năm 2024, PVI ghi nhận tổng doanh thu – bao gồm cả doanh thu bảo hiểm, phí bảo hiểm và doanh thu tài chính – đạt 11.981 tỷ đồng, tăng 51% so với thực hiện cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 13% từ 693 tỷ lên 787 tỷ đồng.

Trong năm 2024, PVI đặt mục tiêu tổng doanh thu 17.398 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.080 tỷ đồng. Với kết quả sau 6 tháng, PVI đã đạt 69% chỉ tiêu doanh thu và 73% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý 2, PVI sở hữu danh mục đầu tư gồm gần 1.500 tỷ là chứng khoán kinh doanh (cổ phiếu, trái phiếu) cùng với gần 12.800 tỷ đồng là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

PVI duy trì danh mục đầu tư an toàn, thanh khoản (tiền gửi: 61%; trái phiếu: 28%; bất động sản đầu tư: 11%). Mặc dù hoạt động trong môi trường lãi suất thấp và có xu hướng giảm, tỷ lệ lợi nhuận tài chính trên vốn chủ sở hữu vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ do các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn dài, lãi suất cao phát sinh từ các năm trước và các trái phiếu có lợi suất tốt.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo PVI trong chia sẻ gần đây cho biết công ty đang chuẩn bị các bước cho việc chuyển sàn, đưa cổ phiếu PVI sang niêm yết trên sàn HOSE.

Ngoài ra, theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam sẽ thoái vốn khỏi PVI trước thời điểm cuối năm 2025. Hiện nay, PVN đang sở hữu 35% vốn tại PVN và các bước khởi động đầu tiên cho lộ trình thoái vốn đã được chuẩn bị. Tuy vậy, việc thoái vốn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần có sự chuẩn bị và tư vấn thận trọng. Cùng với đó là tác động từ các yếu tố thuận lợi của thị trường.