Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm bị phạt gần 750 triệu đồng

Ngày 8/4, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT) đã nhận được Quyết định của Cục Thuế TP. HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Cục Thuế TP. HCM đã quyết định xử phạt 125 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 560 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 60,6 triệu đồng; giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 403,6 triệu đồng; và điều chỉnh giảm lỗ năm 2022 số tiền 14,22 tỷ đồng.

Quyết định này được giao cho ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT của Saigontel để chấp hành.



Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt, Saigontel phải nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tổng 745,6 triệu đồng vào tài khoản của Cục Thuế TP.HCM tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Trong năm 2024, Saigontel tiếp tục lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 450 tỷ đồng, tăng 490% so với thực hiện trong năm 2023. Cùng với đó, Saigontel dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn: SGT

Tuy nhiên thực tế tình hình kinh doanh năm 2023 của Saigontel không thực sự khả quan. Theo báo cáo tài chính tự lập, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.390 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 48% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 76,2 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 18,5% so với kế hoạch.

Ngày 28/3 vừa qua, Saigontel vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán có sự chênh lệch với số liệu tại báo tự lập. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.310 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 và đạt gần 48% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hơn 78 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2022 và đạt 19% chỉ tiêu.

Trở lại với định hướng kinh doanh năm 2024, Saigontel vẫn định hướng tập trung vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp,cho biết đang sở hữu và đầu tư hơn 7 khu công nghiệp, cụm công nghiệp.