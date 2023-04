[ĐHĐCĐ Saigontel] Ông Đặng Thành Tâm: Chúng tôi chỉ lãi 1 triệu đồng/m2 với các dự án Nhà ở xã hội

CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch 2.750 tỷ đồng doanh thu và 412 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng hơn 89% và gấp gần 4 lần so với kết quả năm 2022.

SGT đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cao trong khi đó năm 2022 Công ty chỉ thực hiện được lần lược 58,2% kế hoạch doanh thu và 35,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Nguyên nhân theo SGT do phải tập trung triển khai các dự án bất động sản theo kế hoạch, vì vậy sử dụng chi phí lớn trong khi chưa ghi nhận được doanh thu từ các dự án này. Ngoài ra, thị trường vốn gặp nhiều khó khăn cũng là yếu tố gây bất cập trong công việc kinh doanh. Do một số yếu tố khách quan và chủ quan khác nên 1 số dự án triển khai chậm hơn so với kế hoạch.

2023 là năm đột phá, lãi dự tăng gấp 4 lần

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Thành Tâm kỳ vọng 2023 sẽ là năm đột phá của SGT. Việc triển khai các thủ tục xin cấp phép đầu tư khu công nghiệp (KCN) của SGT là nhanh nhất trong các công ty phát triển hạ tầng. Với các quyết định hiện hành khắt khe hiện nay, khó có thể cho ra một KCN dưới 10 năm, trong khi Công ty chỉ mất khoảng 3 năm.

“Tiền đề cho năm 2023 của SGT là Công ty có được dự án, bên cạnh nguồn tài chính, Công ty đã làm việc với các ngân hàng và có được nhiều hợp đồng tín dụng, trong đó có hợp đồng giá trị lớn vốn điều lệ nhiều lần ”, ông Tâm cho hay.

Ngoài ra, với việc phát triển dự án nhà ở xã hội, ông Tâm cho biết SGT vẫn lấy việc phát triển KCN công nghệ cao làm trọng tâm, phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội chỉ là tiện ích đi kèm với KCN. Ước tính, Công ty chỉ lãi khoảng 1 triệu đồng trên mỗi m2 bán ra.

Chi tiết kế hoạch năm 2023 của SGT, bao gồm:

(1) Đối với mảng bất động sản khu công nghiệp, SGT dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các khu công nghiệp hiện hữu bao gồm KCN Đại Đồng Hoàn Sơn - Giai đoạn 2; Cụm công nghiệp Tân Phú 1 và 2 tại Phổ Yên, Thái Nguyên; Cụm công nghiệp Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên; Dự án nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng; KCN Nam Tân Lập, Cần Giuộc, Long An; KCN Tân Tập, Cần Giuộc, Long An.

(2) Đối với mảng bất động sản đô thị, SGT sẽ tiếp tục triển khai các dự án như khu dân cư 47,3 ha tại KCN Tân Phú Trung, chung cư Saigontel Central Park, nhà ở xã hội Bàu Tràm, chung cư cao ốc văn phòng 300A-B Nguyễn Tất Thành... Công ty dự kiến ghi nhận tổng doanh thu 1.300 tỷ và lợi nhuận 120 tỷ từ mảng BĐS đô thị.

(3) Về dịch vụ, SGT sẽ tiếp tục duy trì khai thác các gói dịch vụ đường truyền trong các KCN thuộc tập đoàn tại miền Bắc và mở rộng ra miền Trung, miền Nam; phát triển thêm mảng chuyển đổi số, áp dụng CNTT trong quản lý và vận hành; mở rộng phát triển các giải pháp năng lượng; đẩy mạnh thi công hoàn thiện dự án Saigon ICT Tower 2.

2023 sẽ huy động từ 3.500 – 4.000 tỷ đồng

Đại hội cũng thống nhất huy động từ 3.500 – 4.000 tỷ đồng thông qua tăng vốn cũng như huy động từ các đối tác chiến lược, vay ngân hàng hoặc các định chế tài chính hoặc hợp tác đầu tư.

Cổ đông còn thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, SGT dự phát hành 100 triệu cổ phiếu, bằng 67,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán sẽ được HĐQT lựa chọn căn cứ trên tình hình thực tế và cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư. Số tiền thu được sẽ sử dụng để bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu lại các khoản nợ vay, tăng quy mô hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con , công ty liên doanh, liên kết.

SGT là công ty do ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC) làm chủ tịch HĐQT. Ông Tâm cũng đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 23,69% vốn điều lệ tại SGT, bên cạnh đó, KBC cũng sở hữu 21,48% vốn.

Với mục tiêu tập trung nguồn vốn để thực hiện dự án, Đại hội thống nhất không chia cổ tức đối với phần lợi nhuận năm 2022.