Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay cùng MIK Group, Mitsubish, tạo nên làn “sóng” bùng nổ nguồn cung tại vùng ven Thủ đô

Tại Tọa đàm “Thị trường chung cư Hà Nội & đất nền các tỉnh phía Bắc – Thực trạng & xu hướng” do CLB Golf Land tổ chức, trong quý I/2025, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhiều dự án mới được mở bán với quy mô lớn.

Trong số đó, đáng chú ý là các tổ hợp căn hộ và nhà liền thổ đến từ những chủ đầu tư uy tín như Vinhomes, MIK Group, HD Mon, An Hưng...

Một số dự án nổi bật gồm: Imperia Signature Cổ Loa có quy mô 4.527 căn hộ – là dự án có quy mô lớn nhất quý này do MIK Group phát triển, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc trung tâm khu đô thị Vinhomes Global Gate (huyện Đông Anh).

Vinhomes Global Gate với 4.147 căn và Vinhomes Wonder Park 2.361 căn đều là các dự án nhà liền thổ quy mô lớn tại khu vực ngoại thành, do Vinhomes triển khai.

Vinhomes Ocean Park – The Paris, nằm ở phía Đông Hà Nội, cung cấp thêm 3.144 căn hộ mới ra thị trường, phát triển bởi liên doanh Vinhomes – Mitsubishi Corporation.

The Charm An Hưng với 806 căn hộ do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư, tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ vị trí tại khu vực đang phát triển mạnh.

Trái ngược với sự nhộn nhịp ở vùng ngoại ô, khu vực nội đô chỉ ghi nhận dự án The Nelson Private Residence tại Ba Đình với 175 căn hộ do HD Mon phát triển.

Dữ liệu: Bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Indochine chia sẻ tại Tọa đàm “Thị trường chung cư Hà Nội & đất nền các tỉnh phía Bắc – Thực trạng & xu hướng”.

Bên cạnh loạt dự án đã mở bán trong quý I/2025, thị trường Hà Nội cũng đang chuẩn bị đón nhận nhiều dự án mới trong thời gian tới. Đó là các dự án như Kepler Land (1.280 căn), The Matrix One Premium (990 căn), Galia Hanoi (798 căn)...

Theo bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Indochine, phần lớn nguồn cung mới trong năm 2025–2026 tại Hà Nội chủ yếu đến từ các khu đô thị vệ tinh, do quỹ đất nội đô đang ngày cạn kiệt.