Doanh nghiệp địa ốc phía Nam “đặt cược” sức cầu từ quý 3/2024, liên tục có động thái mới

Ghi nhận cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp địa ốc đều kì vọng kịch bản thị trường tươi sáng vào cuối năm nay.

Còn khoảng vài chục căn hộ sắp bàn giao trong dự án Phú Đông Sky Garden, chủ đầu tư Phú Đông Group mới đây liên tục đẩy mạnh công tác bán hàng, đồng thời “manh nha” thông tin dự án mới Phú Đông SkyOne cùng phân khúc ra thị trường nhằm tận dụng sức cầu trở lại. Theo chia sẻ của doanh nghiệp này, các chính sách bán hàng được đẩy mạnh để “bắt nhịp” với thị trường. Chủ đầu tư cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện để khách hàng đi tham quan theo tuần. So với thời điểm quý 1/2024, hiện rổ hàng của chủ đầu tư được quan tâm hơn, trong đó nổi bật là nhu cầu mua ở thực và đầu tư cho thuê dài hạn.

Tương tự, sau nhiều lần “canh” thời điểm, dự án căn hộ hoàn thiện Flora Panorama (thuộc Mizuki Park 26ha) của Nam Long đã chọn thời điểm này để bung quỹ căn cuối cùng kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, nhiều ưu đãi nhằm đón sóng sức cầu từ nay đến cuối năm. Mizuki Park là dự án thứ tư Nam Long hợp tác phát triển cùng hai đối tác Nhật là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Hiện 3.600 gia đình đã dọn về ở, hình thành cộng đồng cư dân gắn kết. Dự án dành 71% diện tích để phát triển mảng xanh, tôn tạo kênh đào và các công trình tiện ích.

Một dự án chung cư khác tại khu Tây Tp.HCM là Akari City của chủ đầu tư này tiếp tục tổ chức các dự kiện bán hàng theo tuần để tận dụng lượt khách hàng tìm kiếm căn hộ mới. Theo tiết lộ của chủ đầu tư, tuần vừa qua, có 30 căn hộ được giao dịch thành công trong sự kiện. Con số này khiêm tốn so với giai đoạn trước nhưng khả quan hơn so với năm 2023 cho thấy, niềm tin người mua đã tích cực. Chủ đầu tư này tin rằng, từ nay đến cuối năm, sức mua bất động sản sẽ tăng nhịp rõ nét hơn.



Bên cạnh đó, các hoạt động như khởi công dự án, tham quan căn hộ thực, căn hộ mẫu…được các doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh từ cuối quý 2/2024. Niềm tin của doanh nghiệp là có căn cứ khi nhìn vào bối cảnh, giao dịch bất động sản đang trên đà tăng ở các phân khúc, đặc biệt giá bắt đầu nhích lên ở loại hình căn hộ chung cư.

Báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn chỉ ra, thị bất động sản ghi nhận sự tăng trưởng nhu cầu mua ở hầu hết mọi phân khúc nhưng chỉ duy nhất chung cư có giá bán tăng. Cụ thể, lượt tìm mua căn hộ Tp.HCM tăng 33% so với cùng kỳ và 52% nếu so với cuối năm 2023. Giá rao bán căn hộ Tp.HCM cũng tăng thêm 6% so với cùng kỳ trước đó.

Chia sẻ tại diễn đàn mới đây, TS Đinh Thế Hiển, Chuyên gia Tài chính nhấn mạnh, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại bất động sản.

Theo vị này, mặc dù dòng tiền vào thị trường bất động sản chưa khơi thông hẳn, nhưng kinh tế sản xuất đã phục hồi, các khoản đầu tư đều có dấu hiệu tăng trưởng. Cùng với đó, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi cục bộ, xuất phát từ động thái từ các nhà đầu tư trung hạn. Riêng các nhà đầu tư lướt sóng không xuống tiền ở giai đoạn này.

Ông Hiển cho rằng, kinh tế đã tốt lên. Trong quý 3 và quý 4 năm nay, dòng tiền vào thị trường bất động sản sẽ tăng. Đồng thời, điểm giải ngân đầu tư công cũng tăng tốc mạnh nhất từ quý 3 năm nay. Theo đó, đây là thời điểm để người mua, doanh nghiệp “đặt cược” vào bất động sản.

"Bất động sản sử dụng thực, khai thác dòng tiền sẽ “bật dậy” trước tiên. Đất nền ở các tỉnh lân cận mua chờ tăng giá sẽ chưa phục hồi trong năm 2024. Thị trường tỉnh vẫn tồn tại nhóm nhà đầu tư cá nhân còn “chùn tay” do chưa yên tâm về sự phục hồi của bất động sản cũng như nền kinh tế", TS Hiển nhấn mạnh.