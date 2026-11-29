Điểm nghẽn từ thị trường và khoảng cách kết nối

Dư địa kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội còn rất lớn. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng khu vực FDI của thành phố đạt trên 35% mỗi năm. Riêng giai đoạn này, Hà Nội thu hút gần 15 tỷ USD vốn FDI; trong 9 tháng của năm 2026, thành phố thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI. Đến cuối năm 2025, khu vực FDI tạo việc làm cho khoảng 288.000 lao động. Tuy nhiên, liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế, khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao.

Sản xuất các thiết bị tại Công ty cổ phần Giải pháp tự động hóa ETEK (xã Thanh Liệt). Ảnh: Nguyễn Quang

Ở phạm vi cả nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng đông đảo nhưng còn gặp nhiều hạn chế về vốn, công nghệ, quản trị và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, việc tăng cường kết nối với khu vực FDI mở thêm đầu ra cho doanh nghiệp trong nước và tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội nhận định, khó khăn lớn của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không chỉ nằm ở nguồn vốn, mà còn ở khả năng tìm kiếm khách hàng và duy trì đầu ra ổn định. Khi thị trường biến động, chi phí sản xuất tăng, yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm ngày càng cao, những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và công nghệ còn hạn chế thường gặp bất lợi trong cạnh tranh.

Nhận định này cho thấy một vấn đề cần quan tâm, doanh nghiệp có thể tham gia nhiều hoạt động xúc tiến, nhưng chưa chắc đã tìm được đối tác phù hợp hoặc có thêm đơn hàng. Nếu thiếu thông tin về nhu cầu thực tế của thị trường, hoạt động kết nối dễ dừng ở việc gặp gỡ, trao đổi, chưa tạo ra quan hệ hợp tác lâu dài. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về nhân lực, tài chính và khả năng tiếp cận thông tin càng khiến quá trình tìm kiếm đối tác, tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trở nên khó khăn.

Một điểm nghẽn khác được ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội chỉ ra là, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI chưa thực sự “hiểu nhau”. Doanh nghiệp trong nước chưa nắm rõ nhu cầu, tiêu chuẩn và yêu cầu đặt hàng của các nhà đầu tư nước ngoài; trong khi doanh nghiệp FDI cũng chưa có đầy đủ thông tin về năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước. Khoảng cách thông tin khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung.

Tạo cơ chế kết nối thực chất, nâng năng lực doanh nghiệp

Để khỏa lấp khoảng cách này, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế kết nối theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) đề xuất, Hà Nội nên có chương trình thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp Thủ đô với doanh nghiệp các nước, đi kèm mục tiêu cụ thể. Thành phố hiện có khoảng 300 doanh nghiệp đủ khả năng về công nghệ, sản xuất linh kiện, phụ tùng để cung cấp cho các nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng. Vấn đề là cần kết nối những doanh nghiệp này với các nhà mua hàng lớn như: Samsung, LG, Canon, Honda... để doanh nghiệp trong nước hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu đặt hàng.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thành phố sẽ thay đổi cách thức thu hút đầu tư nước ngoài, tìm hiểu nhà đầu tư dự kiến rót bao nhiêu vốn, sử dụng bao nhiêu đất, tạo ra bao nhiêu việc làm và xác định nhu cầu mua hàng của họ tại Việt Nam, cũng như khả năng doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, những điều kiện cần đáp ứng. Các thông tin về nhu cầu này dự kiến được công khai trên website Sở Tài chính và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội.

Cùng với đó, cách thức kết nối doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng làm việc trước với doanh nghiệp FDI để xác định họ cần mua sản phẩm, dịch vụ gì, sau đó lựa chọn những doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp để kết nối theo từng nhóm ngành nghề. Một giải pháp khác là phát huy lợi thế các trường đại học, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia của Hà Nội: Doanh nghiệp FDI đưa ra bài toán, nhà khoa học hỗ trợ giải quyết vấn đề công nghệ, còn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Đáng chú ý, về giải pháp vốn, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sử dụng công cụ bảo lãnh tín dụng, kết nối ngân hàng để doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận vốn trên cơ sở các đơn hàng dự kiến.

Bên cạnh vai trò kết nối của thành phố, bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chủ động nâng cao năng lực để không bỏ lỡ cơ hội. Doanh nghiệp cần tận dụng các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lãi suất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí, tinh giản quy trình và tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm nguồn năng lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng.