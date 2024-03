Doanh nghiệp khởi sắc kinh doanh với nguồn vốn vay ưu đãi từ ACB

Kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp lạc quan



Chỉ 2 tháng đầu năm 2024, thị trường xuất khẩu có những tín hiệu tích cực nhờ vào sự tăng trưởng của các đơn hàng đối với các ngành trọng tâm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ; giày dép các loại...

Ở lĩnh vực nông nghiệp cũng ghi nhận sự khởi sắc của tất cả các nhóm hàng chủ lực như: thủy sản, rau quả, gạo, cà phê, hạt điều… với mức tăng trưởng hai, thậm chí ba con số.

Theo khảo sát nhanh của Sở Công thương TP.HCM, hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu, doanh thu dự kiến tăng 10 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tỷ lệ lao động trở lại làm việc trên 90% ngay sau Tết, nhiều doanh nghiệp vẫn phải tuyển dụng thêm nhân lực và huy động thêm vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, riêng tháng 1, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ 2023. Gần 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 2,2 lần so với tháng 12.2023 và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1.2024 lên hơn 27.300, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2023.

Những tín hiệu lạc quan và cơ hội rộng mở từ nền kinh tế khởi sắc từ năm 2024 thúc đẩy nhu cầu vay vốn rất cao của doanh nghiệp để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội vực dậy và tăng trưởng nào, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất cho vay được đánh giá là hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Ông Vũ Quân, Giám đốc doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu chiếu và thảm, có nhu cầu vay vốn để gia tăng lượng vốn lưu động. Ông chia sẻ do năm 2023 kinh tế khó khăn, sức mua yếu, hàng tồn kho nhiều, dẫn đến vốn lưu động thâm hụt. Ông hy vọng nguồn vốn mới vay được sẽ thúc đẩy việc kinh doanh khả quan hơn trong năm 2024.

Nguồn vốn vay linh hoạt cho doanh nghiệp từ ngân hàng

Về hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh và giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, có thể kể đến ACB như một trong các ngân hàng tiên phong trên thị trường, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải ngân một cách đơn giản, nhanh chóng với lãi suất ưu đãi và tối ưu cả về chi phí.

Đại diện ACB cho biết: "Ngân hàng có các gói tín dụng với lãi suất cho vay cạnh tranh trên thị trường, đơn giản quy trình, thủ tục thẩm định nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực kinh doanh. Khách hàng có thể linh hoạt giải ngân online bất kỳ lúc nào và tiếp cận với nguồn vốn một cách dễ dàng, nhanh chóng".

Đặc biệt, ACB đang có chương trình Tín dụng Xanh/ Xã hội với hạn mức lên đến 2000 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp thuộc danh mục xanh hoặc do phụ nữ làm chủ như công trình xanh, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải, quản lý bền vững môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường … cùng các giải pháp tối ưu về chi phí.

Từ nay đến 25.03, trong chương trình "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp", khi giải ngân mới, doanh nghiệp sẽ nhận được mã số dự thưởng với cơ hội trở thành chủ nhân tiếp theo của 01 xe Mercedes C-Class, 01 vàng 9999 (3,4 lượng/ giải) hoặc 03 thẻ Visa Debit trị giá 100 triệu đồng.

Trong đợt quay số lần 1 vừa diễn ra ngày 19.02 vừa qua, chủ nhân của giải đặc biệt xe Mercedes và thẻ Visa Debit trị giá 100 triệu đồng đều là các doanh nghiệp đang giao dịch tại ACB. Cơ hội trúng giải vẫn còn rộng mở cho nhiều doanh nghiệp khác trong đợt quay số thứ 2 được ACB tổ chức công khai vào ngày 4.4.2024.

Ngoài ra, giải ngân tại quầy từ nay đến hết 30.6.2024, doanh nghiệp có cơ hội quay số may mắn 100% trúng thưởng với Iphone 15 Pro Max và hàng ngàn phần quà, e-voucher có giá trị khác.

Không chỉ khuyến mãi dành cho khách hàng vay, cứ giao dịch với ACB, doanh nghiệp 100% trúng thưởng

Quay số dự thưởng định kỳ và quay số may mắn tại quầy thuộc chương trình "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp" cũng đồng thời được áp dụng cho doanh nghiệp tham gia tiền gửi có kỳ hạn, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, mở và sử dụng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ.

Đây là chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay tại ACB. Chỉ cần giao dịch với ACB, doanh nghiệp vừa có cơ hội tăng trưởng kinh doanh và 100% trúng quà giá trị.

