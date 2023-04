Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán bất ngờ báo lãi tăng 71% nhờ một loại nông sản "đắt hàng"

Theo BCTC quý 2 niên độ 2022-23 (từ ngày 1/1-31/03/2023), CTCP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP) ghi nhận doanh thu đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng mạnh 87% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn lại tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp bị co hẹp từ 35% xuống còn 31% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 57 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, CAP lãi ròng hơn 35 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, quý 2 niên độ 2022-2023 là thời điểm cao trong sản xuất kinh doanh mặt bằng Tinh bột sắn (sản xuất từ tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 3 năm sau). Do đó, lợi nhuận sau thuế và doanh thu tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế nửa đầu niên độ 2022-23, doanh thu thuần đạt hơn 343 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30% và 48% so với cùng kỳ.

Trong các mảng kinh doanh của công ty, tinh bột sắn là mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất với gần 223 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 65% doanh thu nửa đầu niên độ 2022-23. Mảng giấy đế và vàng mã lần lượt đem về 77 tỷ và 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ bán vàng mã không đáng kể, chủ yếu đến từ cả kinh doanh giấy đế và tinh bột sắn.

Như vậy, sau nửa năm kinh doanh, CAP đã hoàn thành được 59% kế hoạch về doanh thu và xấp xỉ 79% kế hoạch lợi nhuận. Trước đó, tại ĐHĐCĐ 2022, công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt 580 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh niên độ 2022-2023 của CAP tiếp tục ghi nhiều "dấu ấn", một số nguyên nhân chủ yếu phải kể tới tới xuất khẩu sắn của Việt Nam thuận lợi đi kèm giá bán tăng cao.

Đáng chú ý, trên thị trường thế giới, giá sắn và sản phẩm sắn cũng đang biến động tăng ở một số nước sản xuất chính. Tại Thái Lan, hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan đã điều chỉnh tăng giá sàn xuất khẩu tinh bột sắn tháng 4 lên mức 550 USD/tấn, tăng 55 USD/tấn so với tháng đầu năm và chưa thấy dấu hiệu dừng tăng. Trong khi giá thu mua tinh bột sắn cũng được điều chỉnh lên mức 18 Baht/kg, tăng 1,5 Baht/kg so với thời điểm đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, thị giá CAP đang trong quãng tăng điểm tích cực và trên đường hướng về vùng đỉnh cũ được thiết lập vào giữa năm 2022. Hiện, cổ phiếu CAP dừng ở ngưỡng 85.800 đồng/cp tăng 18% kể từ đầu năm, vốn hoá thị trường đạt 674 tỷ đồng.