Doanh nghiệp liên quan Him Lam nhận chỉ đạo liên quan tới 2 tuyến đường sắt

Theo thông báo của Văn Phòng UBND TPHCM, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc) chạy dọc theo Quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh. Hai dự án này do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất.

Trước đó, hai đoạn tuyến trên thuộc trục Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc, nằm trong tuyến metro xuyên tâm nối từ khu vực phía Đông qua trung tâm Bến Thành về cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM.

Về phương án thiết kế không gian giao thông, tuyến metro được định hướng bố trí đi ở dải phân cách giữa quốc lộ 22, hai bên là các làn đường bộ chạy song song. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai dự án đường sắt, đường bộ và hạ tầng xung quanh phải phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế để tránh xung đột kỹ thuật và chồng lấn phạm vi đầu tư.

Dự án hiện đã có nhà đầu tư đề xuất tham gia là Công ty TNHH Viet Him Lam. Thành phố giao đơn vị này rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng cũng như phương án khai thác các khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao tham mưu phương án bố trí ngân sách cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về tiến độ, nhà đầu tư cần hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026 để các cơ quan chuyên môn thẩm định, trình UBND thành phố xem xét trong tháng 11/2026. TPHCM đặt mục tiêu khởi công dự án trong quý IV/2026 và phấn đấu đưa vào vận hành trước năm 2030.

Về Công ty TNHH Viet Him Lam, được thành lập vào tháng 6/2026 do ông Nguyễn Trúc Sinh (sinh năm 1988) làm Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, trong đó CTCP Him Lam góp 50% còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Việt Thiên Hà.