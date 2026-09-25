Siêu cầu vượt biển dài nhất thế giới tích hợp 2 đảo nhân tạo, vốn đầu tư 20 tỷ USD: Ngốn lượng thép bằng 60 tháp Eiffel, đường hầm dưới biển được ghép từ 33 đốt khổng lồ nặng 80.000 tấn

Cầu Hong Kong – Zhuhai – Macao (HZMB) là một trong những công trình hạ tầng vượt biển quy mô lớn nhất thế giới, kết nối Hong Kong với Zhuhai và Macao qua cửa sông Châu Giang.

Câu cầu có chiều dài 55 km, gấp khoảng 20 lần chiều dài cầu Cổng Vàng nổi tiếng tại San Francisco (Mỹ), theo BBC. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD, khởi công năm 2009, hoàn thành năm 2018 và chính thức khánh thành ngày 23/10/2018.

HZMB được thiết kế để chịu tác động của động đất, bão theo mùa cũng như các vụ va chạm tàu. Do tuyến đi qua khu vực gần đường băng của sân bay quốc tế Hong Kong, chiều cao công trình cũng được các kỹ sư tính toán và kiểm soát chặt chẽ.

Đáng chú ý, khoảng 400.000 tấn thép đã được sử dụng để xây dựng công trình, khối lượng được ví đủ để dựng khoảng 60 tháp Eiffel.

Thay vì xây một cây cầu liên tục trên toàn tuyến, HZMB được thiết kế thành tổ hợp “cầu - đảo - hầm”. Nguyên nhân là công trình đi qua khu vực hàng hải đông đúc với hơn 4.000 lượt tàu thuyền mỗi ngày. Để không cản trở luồng tàu, một phần tuyến đường được đưa xuống dưới đáy biển.

Theo đó, đường hầm thuộc tuyến dài 6,7 km, với điểm sâu nhất khoảng 46 m dưới mực nước biển. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của toàn bộ dự án.

Phần hầm ống dìm được ghép nối từ 33 đốt hầm khổng lồ, mỗi đốt nặng khoảng 80.000 tấn. Để di chuyển những cấu kiện có trọng lượng hàng chục nghìn tấn này, các kỹ sư vận dụng nguyên lý lực đẩy Archimedes. Nước được bơm vào ụ đúc trong khoảng 3 ngày đêm, làm các đốt hầm nổi lên. Sau đó, từng cấu kiện được kéo ra biển, hạ xuống đáy và ghép nối với nhau theo vị trí đã định.

Để xây dựng hai đảo nhân tạo làm điểm chuyển tiếp giữa cầu và đường hầm, các kỹ sư không dùng phương pháp bồi lấp thông thường. Thay vào đó, 120 khối trụ thép khổng lồ được đóng xuống đáy biển để tạo thành vành đai bảo vệ.

Mỗi trụ có đường kính khoảng 22 m, cao gần 50 m và nặng tới 500 tấn, tương đương trọng lượng một chiếc máy bay Airbus A380. Hai đảo nhân tạo, mỗi đảo rộng khoảng 100.000 m2, được hình thành trong hơn 7 tháng.

Từ hai đảo này, tuyến đường từ trên cầu dần hạ thấp trước khi đi xuống đường hầm dưới biển, sau đó trở lại mặt cầu ở đầu bên kia.

Bên cạnh công nghệ cốt lõi do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu, quá trình triển khai dự án còn có sự tham gia và tư vấn của các chuyên gia hàng đầu từ Đức, Nhật Bản và Hà Lan.