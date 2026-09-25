Cử tri kiến nghị đẩy nhanh thủ tục, sớm cắm mốc giới tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Chương trình được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các xã, phường: Tùng Thiện, Đoài Phương, Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn.

Tại chương trình, các đại biểu Quốc hội thông tin tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại chương trình, cử tri phường Sơn Tây kiến nghị cần có cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn, phát huy hơn nữa giá trị làng cổ Đường Lâm; đồng thời hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng, tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân.

Cử tri phản ánh một số vị trí trên tuyến đê sông Hồng qua địa bàn phường Sơn Tây có hiện tượng sụt, lún, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn đê điều, giao thông và đời sống, tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định vị trí xung yếu để kịp thời xử lý.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Cùng với đó, cử tri kiến nghị đẩy nhanh Dự án tiếp nước, cải tạo và khôi phục sông Tích nhằm hạn chế ngập úng khi mưa lớn; nghiên cứu đầu tư đồng bộ kè bờ, đường giao thông, hệ thống thu gom nước thải, cây xanh và không gian công cộng hai bên sông.

Cử tri xã Yên Bài kiến nghị đẩy nhanh thủ tục, sớm công bố, xác định và cắm mốc giới, chỉ giới tuyến Vành đai 5 qua địa bàn, tạo cơ sở quản lý quy hoạch, đất đai và giúp người dân chủ động sản xuất, xây dựng, ổn định đời sống. Đồng thời, đề nghị đẩy nhanh tiến độ tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn, rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với phần tuyến đã được xác định, cắm mốc từ nhiều năm nhưng chưa được đầu tư.

Đại biểu Quốc hội thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Ảnh: Vân Hà

Bên cạnh đó, đối với đội ngũ hoạt động ở thôn, cử tri kiến nghị nâng mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh, chi hội trưởng và nghiên cứu chế độ hỗ trợ chi hội phó. Cử tri cũng kiến nghị có chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng nước sạch cho người dân tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 6, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Cử tri phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị tại điểm cầu UBND phường Sơn Tây. Ảnh: Vân Hà

Làm rõ thêm một số nội dung cử tri kiến nghị, về chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, đồng chí Trần Thanh Hà cho biết, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND, mức phụ cấp được tính đến quy mô dân số và tính chất địa bàn. Thành phố hiện chưa có quy định hỗ trợ hằng tháng đối với chi hội phó. Những vấn đề còn bất cập trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở quy định và chỉ đạo của Trung ương.

Về kiến nghị mở rộng đối tượng, địa bàn hỗ trợ giá nước sạch, nhất là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các địa bàn khó khăn, các nhóm đối tượng này hiện được áp dụng mức giá nước sạch ưu đãi 5.973 đồng/m³. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, chuyển thành phố xem xét theo nhu cầu thực tế, khả năng nguồn lực và quy định hiện hành.

Cử tri tham gia chương trình trực tuyến và nêu ý kiến, kiến nghị tại điểm cầu xã Đoài Phương. Ảnh: Vân Hà

Liên quan đến hạ tầng và phát triển không gian khu vực Sơn Tây - Ba Vì - Phúc Thọ, trong đó có đường Vành đai 5 và tuyến đường Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thanh Hà cho biết, ngày 24-8-2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 38/2026/QH16 về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án mở thêm khả năng kết nối khu vực phía Tây với Hòa Lạc, khu vực trung tâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, nâng cao đời sống người dân. Chính phủ và các cơ quan liên quan đang hoàn thiện các bước triển khai; thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện phần việc thuộc trách nhiệm của Hà Nội.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vân Hà

Đối với tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực Yên Bài, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

"Như vậy, kiến nghị của cử tri về đường Vành đai 5 đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Những vấn đề cử tri quan tâm tiếp theo là hướng tuyến, mốc giới, tiến độ và tổ chức thực hiện. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến cử tri khi có kết quả chính thức", đồng chí Trần Thanh Hà thông tin.