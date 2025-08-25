Doanh nghiệp nào đứng sau các sản phẩm 'tiền tự đẻ ra tiền' của Zalo Pay, TPBank?

Khởi đầu từ sản phẩm sinh lời tự động của Techcombank, làn sóng trả lãi suất cao cho các khoản tiền gửi thanh toán đang lan rộng trong ngành ngân hàng. VPBank có Super sinh lời, TPBank có Sinh lời kép, VIB có Siêu lợi suất, LPBank có Sinh lời lộc phát…

Sự hấp dẫn của sản phẩm thu hút sự tham gia của các công ty công nghệ tài chính (fintech) như Infina. Cuối năm ngoái startup có trụ sở tại Singapore ra mắt sản phẩm Tài khoản sinh lời cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

﻿Infina hoạt động như thế nào?

Mức lãi suất được Infina quảng cáo lên đến 4,9%/năm cho cá nhân và 3,4%/năm cho doanh nghiệp. Khách hàng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào như khoản tiền gửi thanh toán mà không lo mất tiền lời đã tích lũy.

Để vận hành sản phẩm, Infina đã hợp tác với Ngân hàng Woori Việt Nam để mở tài khoản định danh trên ứng dụng Infina để nhận tiền gửi của khách hàng (tài khoản này không thể truy cập trên ứng dụng ngân hàng của Woori Bank).

Sau đó, các khoản tiền của khách hàng sẽ được Infina uỷ thác đầu tư cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB (ACBC) và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) để đầu tư vào các sản phẩm đầu tư như hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Trong năm ngoái, Công ty Cổ phần Real Stake Fintech (chủ sở hữu Infina) ủy thác gần 200 tỷ đồng cho PVI AM . Tại ACB Capital, số tiền nhận được từ nhà đầu tư ủy thác là hơn 1.500 tỷ trong năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay là hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, Infina là nhà đầu tư ủy thác duy nhất có số dư đầu kỳ và cuối kỳ.

Nhằm tăng khả năng huy động nguồn tiền của khách hàng tham gia vào sản phẩm này, Infina hợp tác với ZaloPay tạo ra sản phẩm tương tự là Số dư sinh lời và hợp tác với AppotaPay tạo ra sản phẩm Tích lũy Infina.

Công ty cho biết đã có khoảng 2 triệu người dùng và 1/4 trong số này hoạt động thường xuyên hàng tháng trên các nền tảng cung cấp giải pháp sinh lời tiện lợi này của Infina.

Tuy nhiên, thực tế Infina sẽ khó cạnh tranh được với các sản phẩm tương tự của Techcombank hay VPBank do trải nghiệm dịch vụ ở các ngân hàng này liền mạch cũng như uy tín thương hiệu lớn hơn rất nhiều. Để cạnh tranh một trong những giải pháp của Infina là tung ưu đãi lãi suất lên đến 10%/năm trong 30 ngày đầu kể từ lúc nạp tiền.

Một hướng đi khác là Infina cũng trở thành đối tác của các ngân hàng trong việc vận hành sản phẩm này từ khâu ủy thác đầu tư như sản phẩm Sinh lời kép của TPBank.

Cụ thể, giới thiệu về sản phẩm này đến khách hàng, TPBank cho biết mức sinh lời lến đến 4,5%/năm đến từ việc Infina nhận hợp tác với khách hàng để sử dụng tiền ủy thác đầu tư vào các sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi có kỳ hạn tại chính TPBank.

Bằng hình thức này, các sản phẩm trả lãi suất cao trên tài khoản thanh toán có thể xuất hiện phổ biến ở các ngân hàng, tạo nên một cuộc cạnh tranh huy động vốn mới trong ngành. Tuy nhiên mặt trái là chi phí vốn của các ngân hàng sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt các hoạt động ủy thác, hợp tác giữa khách hàng và các công ty như Infina hay WealthCraft, VPBanks để sử dụng số tiền trong các tài khoản được trả lãi cao cũng tiềm ẩn các rủi ro mà khách hàng có thể không đánh giá đầy đủ.

Từng gây chú ý với sản phẩm mua chung bất động sản﻿

Infina xuất hiện từ năm 20218 tại Việt Nam và đã trải qua nhiều vòng gọi vốn thành công trong đó có các quỹ đầu tư mạo hiểm như Y Combinator và Sequoia Capital, Saison Capital…Năm ngoái startup này gọi vốn thêm từ tập đoàn tài chính JB Hàn Quốc.

Trước khi nổi lên với sản phẩm tài khoản sinh lời, Infina từng gây chú ý với sản phẩm mua chung bất động sản ra mắt năm 2022. Nhưng sau đó sản phẩm này âm thầm kết thúc, công ty mở rộng sang các sản phẩm cho phép người dùng đầu tư và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi…

Cuối năm 2022, Infina có tên trong danh sách các ứng dụng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát. UBCKNN khi đó khuyến cáo nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Cơ quan quản lý nhắc nhở nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các ứng dụng này, theo đó, nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.