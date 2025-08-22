Công ty đứng sau 'quả đấm thép' mới của Techcombank

Đầu năm 2024, Techcombank công bố sản phẩm Sinh lời tự động trên tài khoản Techcombank Mobile, được xem là bước đột phá trên thị trường ngân hàng.

Trước đây, khách hàng có thể sử dụng tài khoản để giao dịch tiện lợi và an toàn nhưng các ngân hàng chỉ trả lãi suất không kỳ hạn khoảng 0,5%/năm.

Nguyên nhân là với tiền gửi thanh toán, người gửi tiền có thể rút ra hoặc sử dụng thanh toán ngay toàn bộ số tiền bất kỳ lúc nào. Cơ quan quản lý cũng áp trần lãi suất đối với hình thức tiền gửi này nhằm đảm bảo ổn định hệ thống và kiểm soát cạnh tranh lãi suất huy động.

Nhưng với tính năng “Sinh lời tự động” nguồn tiền lưu động của khách hàng có thể đạt được lợi tức tối ưu với mức lợi suất lên đến 3,6%/năm, mà vẫn có thể sử dụng linh hoạt để giao dịch thanh toán bất cứ lúc nào cần.

Việc trả lãi cao giúp Techcombank hút thêm tiền gửi khách hàng và duy trì vị thế một trong những ngân hàng có tỷ lệ CASA lớn nhất trong ngành, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm nay, Techcombank giới thiệu Sinh lời tự động phiên bản 2.0, lãi suất sinh lời lên đến 4,4%/năm. Ngân hàng cho biết đây là sản phẩm hợp tác với Công ty Cổ phần WealthCraft .

Theo các tài liệu được ngân hàng công bố, WealthCraft là đơn vụ tư vấn quản lý và phân bổ tài sản còn Techcombank thực hiện các giao dịch theo chỉ dẫn của WealthCraft.

Khi khách hàng đăng ký “Sinh lời tự động 2.0”, khách hàng đang xác lập hợp đồng ủy quyền với WealthCraft và công ty này sẽ tự động đưa ra các tư vấn cách tối ưu phân bổ tiền từ tài khoản thanh toán nhằm đạt lợi suất cao nhất. Một trong các giải pháp là mua chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc do Techcombank phát hành.

Công ty Cổ phần WealthCraft được thành lập từ năm 2010, ban đầu có tên là VAM Advisors Corp. Đến cuối năm ngoái công ty đổi tên và chuyển trụ sở từ TP.HCM ra Hà Nội.

Theo ĐKKD gần nhất công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do bà Phan Thị Thu Thảo làm đại diện pháp luật kiêm chủ tịch HĐQT. Với ngành nghề tư vấn hỗ trợ dịch vụ tài chính, công ty chỉ đăng ký 1 lao động làm việc thường xuyên.

Bà Thảo còn làm đại diện pháo luật của nhiều doanh nghiệp khác như Công ty quản lý và đầu tư gia sản WealthTech. Đây là công ty hợp tác với Techcombank ở sản phẩm Sinh lời tự động 1.0 trong năm ngoái.

Việc các công ty không phải là công ty con của ngân hàng được tham gia cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng của ngân hàng là một đặc quyền mà các công ty fintech luôn mong đợi. Do các yếu tố lợi ích, rủi ro hệ thống và bảo vệ dữ liệu khách hàng, các ngân hàng rất hiếm khi cho phép một công ty bên ngoài tiếp cận với khách hàng của mình.

Tuy nhiên ngân hàng cũng khôn khéo đưa ra các điều khoản miền trừ trách nhiệm/ nghĩa vụ đối với các tranh chấp hoặc tổn thất xảy ra với khách hàng, đồng thời có quyền chấm dứt sản phẩm sinh lời tự động bằng việc thông báo đến khách hàng.﻿