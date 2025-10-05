Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nghìn tỷ bằng cách nào?

Tuần qua, VN-Index giảm 21,59 điểm xuống 1.639,11 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 127.995 tỷ đồng. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 265,75 điểm, giảm 10,31 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên sàn HNX cũng giảm mạnh với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 9.666 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 209,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 7.282 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 10,94 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 274 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 1,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 54 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 29/9 - 3/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 222,1 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 7.610 tỷ đồng.

Tăng thêm ngàn tỷ

Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã chứng khoán: POW) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn và sửa đổi điều lệ. Theo đó, cổ đông POW đã nhất trí phương án tăng vốn điều lệ từ 23.418 tỷ đồng lên hơn 30.678 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

PV Power tăng vốn điều lệ từ 23.418 tỷ đồng lên hơn 30.678 tỷ đồng.

Việc tăng vốn sẽ được thực hiện qua 3 hình thức. Đầu tiên là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, khi phát hành hơn 281 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 12%, dự kiến thu về khoảng 2.810 tỷ đồng.

Tiếp đó là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với hơn 351 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15%, giá trị hơn 3.512 tỷ đồng, sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính 2024. Cuối cùng là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với hơn 93,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4%, giá trị khoảng 936 tỷ đồng, nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

Vào ngày 31/10, Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Theo đó, STK sẽ phát hành gần 43,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 100:45, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 45 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 435 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2024.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của STK tăng từ hơn 96,6 triệu cổ phiếu lên hơn 140,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 966,4 tỷ đồng lên hơn 1.401,2 tỷ đồng.

HAH sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP với 2.499.000 cổ phiếu.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP với 2.499.000 cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, 610 nhân viên sẽ được mua cổ phiếu ESOP gồm các lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Thanh Hải được mua 80.000 cổ phiếu, cố vấn cao cấp Vũ Ngọc Sơn được mua 64.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị điều hành được mua 60.000 cổ phiếu, bà Trần Thị Hải Yến - thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được mua 37.400 cổ phiếu…

VNECO có thêm cổ đông lớn

Nhà đầu tư Nguyễn Hồng Tân trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO - mã chứng khoán: VNE) sau khi mua vào 150.000 cổ phiếu VNE. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư này tăng lên 4,15 triệu cổ phiếu, tương đương 5,05% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 23/9 - 23/10, ông Phạm Hữu Minh Huy - Phó Tổng giám đốc VNE - đã đăng ký bán 150.000 cổ phiếu VNE nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Huy giảm sở hữu tại VNECO xuống còn 48.811 cổ phiếu.

Nhà đầu tư Nguyễn Hồng Tân trở thành cổ đông lớn của VNECO.

Đáng chú ý, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có công văn lưu ý về việc cổ phiếu VNE có khả năng bị huỷ niêm yết, do kiểm toán có kết luận ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025 của công ty về một loạt vấn đề về như công nợ phải thu và công nợ phải trả, việc đánh giá các khoản đầu tư...

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company - quỹ thuộc Dragon Capital - mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy để nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm lên 5,05%, tương đương gần 43,9 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn. Ước tính, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã chi gần 23 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên.