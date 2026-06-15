Doanh nghiệp Trung Quốc muốn rót 700 triệu USD làm dự án công nghệ cao lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Zhongji Innolight Co., Ltd (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội, khảo sát môi trường và xúc tiến đầu tư.

Tại đây, ông Richard Zheng - Giám đốc đầu tư Công ty Zhongji giới thiệu tổng quan quy mô hoạt động, các lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp và bày tỏ nhu cầu đầu tư tại Bắc Ninh.

Cụ thể, qua khảo sát, nhà đầu tư mong muốn triển khai dự án công nghệ cao lớn nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến khoảng 700 triệu USD, nhu cầu sử dụng diện tích đất khoảng 30ha tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến sẽ thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 người.

Phía Zhongji cũng đề xuất một số yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, với nhu cầu sử dụng nước khoảng 4.000 m3/ngày đêm, nhu cầu công suất điện tối đa qua các giai đoạn mở rộng từ 150MW đến 300MW.

Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ các giải pháp để triển khai dự án, tập trung vào ưu đãi thuế thu nhập; đảm bảo nguồn cung và an sinh lao động; quy hoạch hạ tầng, nhà ở cho chuyên gia, công nhân và giữ vững nguồn điện sản xuất ổn định.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Trong khuôn khổ buổi làm việc, giới thiệu về tiềm năng địa phương, ông Phạm Hoàng Sơn cho biết, Bắc Ninh hiện đứng thứ 5 cả nước về quy mô nền kinh tế và đã thu hút gần 50 tỷ USD vốn FDI từ 44 quốc gia.

Đến nay, địa phương đã xây dựng thành công hệ sinh thái bán dẫn quy mô lớn với sự góp mặt của Samsung, Goertek, Luxshare và Amkor. Lợi thế của tỉnh được củng cố nhờ vị trí kết nối giao thương thuận lợi với Trung Quốc, gần sân bay Nội Bài và chuẩn bị đưa vào vận hành Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Về nguồn lực con người, tỉnh có nguồn lao động dồi dào với 2 triệu lao động trẻ tại chỗ cùng 800.000 người ở vùng phụ cận.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết, Bắc Ninh sẽ bảo đảm cung cấp đủ và ổn định nguồn điện cho nhà máy của Công ty Zhongji trong cả hai giai đoạn, hỗ trợ tối đa về nguồn nhân lực, đào tạo nghề và nhà ở xã hội để người lao động an tâm gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, với dự án công nghệ cao có quy mô vốn từ 12.000 tỷ đồng trở lên, các doanh nghiệp sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi thuế tối đa theo quy định của Việt Nam là “miễn 4, giảm 9” (miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu; giảm 50% thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo).

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm, về hạ tầng và hệ sinh thái, địa phương hiện sở hữu chuỗi bán dẫn toàn diện với khoảng 80 doanh nghiệp, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 50 tỷ USD năm nay.

Về chính sách ưu đãi, ông Thịnh khẳng định việc áp dụng khung thuế cao nhất của Việt Nam dành cho công trình công nghệ cao, kèm cơ chế đề xuất Thủ tướng nâng mức ưu đãi nếu đáp ứng đủ điều kiện. Để đảm bảo vận hành, tỉnh cam kết cung ứng nguồn điện ổn định, chất lượng cao.

Đồng hành cùng áp lực thời gian của đối tác, Bắc Ninh cho biết sẽ áp dụng thủ tục hành chính siêu tốc và cam kết cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ từ 3 đến 5 ngày và hỗ trợ toàn diện từ giao đất đến xây dựng nhà xưởng.